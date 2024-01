La polémica respuesta de Salomón Rondón a un hincha de River

La respuesta del atacante no se hizo esperar y fue cargada de ironía: "No, siempre pedí L, mi talla". De esta manera, Rondón restó importancia al mensaje del usuario, haciendo referencia de manera sarcástica a la indumentaria y dejando en claro que no se ve afectado por las críticas.

La palabra de Rondón al enfrentar a River

El sábado pasado, Pachuca sufrió una derrota por 1-0 ante River en un partido amistoso de pretemporada, con el único gol anotado por Miguel Ángel Borja. Antes del encuentro, Salomón Rondón se acercó a saludar a varios jugadores de River.

Durante el partido, el venezolano tuvo algunos enfrentamientos en la cancha con Ignacio Fernández y Matías Kranevitter. Sin embargo, al hablar con la prensa después del encuentro, restó importancia a los incidentes durante el juego. Expresó: “(Estoy) muy emocionado por reencontrarme con mis excompañeros. Estoy contento de ver que están bien, que están siendo el mismo equipo que dejé atrás. Les deseo lo mejor”