Preocupación en River: así quedó el césped del Monumental tras los recitales de AC/DC

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La situación también vuelve a poner en discusión la respuesta del sistema de césped híbrido instalado en el Monumental, una tecnología que desde River habían destacado en distintas oportunidades por su capacidad para resistir una alta carga de uso y condiciones climáticas complejas. Sin embargo, el estado actual del terreno abre interrogantes sobre su rendimiento frente a este tipo de exigencias.

Con una agenda cargada por delante —que incluye compromisos por el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y el cruce ante Boca—, en el club ya pusieron en marcha trabajos de recuperación para intentar que el campo llegue en condiciones óptimas. Mientras tanto, el césped se transformó en una preocupación concreta en la previa de los próximos desafíos y en un foco de inquietud para los hinchas millonarios.