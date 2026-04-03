Preocupación en River: así quedó el césped del Monumental tras los recitales de AC/DC
A dos días de su partido contra Belgrano de Córdoba, se conocieron fotos del estado del campo de juego luego de tres recitales en el Monumental.
El campo de juego de River quedó bajo la lupa a pocos días de una seguidilla de partidos clave, entre ellos el esperado Superclásico. Después de los recitales de AC/DC en el estadio Monumental, el césped mostró un deterioro visible en distintos sectores y encendió la preocupación en Núñez.
El terreno sufrió el impacto de una combinación de factores como las lluvias, la humedad y el tiempo prolongado que permaneció cubierto con estructuras especiales durante los shows. Aunque se trataba de un escenario contemplado dentro de lo posible, el aspecto actual del campo está lejos del nivel habitual que suele presentar el estadio.
En ese marco, también comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la organización de los recitales, que estuvo a cargo de DF Entertainment. Fuentes ligadas al mantenimiento del campo advirtieron que el sistema de protección utilizado durante los conciertos no habría sido el más adecuado para un uso tan exigente, lo que deja abierta la discusión sobre una eventual falla en la planificación para preservar el césped.
Incluso, se evalúa si los materiales empleados —entre ellos los cobertores colocados sobre la superficie— cumplieron efectivamente con los estándares previstos en el acuerdo, en un contexto en el que el desgaste registrado aparece como superior al que se esperaba para este tipo de eventos.
La situación también vuelve a poner en discusión la respuesta del sistema de césped híbrido instalado en el Monumental, una tecnología que desde River habían destacado en distintas oportunidades por su capacidad para resistir una alta carga de uso y condiciones climáticas complejas. Sin embargo, el estado actual del terreno abre interrogantes sobre su rendimiento frente a este tipo de exigencias.
Con una agenda cargada por delante —que incluye compromisos por el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y el cruce ante Boca—, en el club ya pusieron en marcha trabajos de recuperación para intentar que el campo llegue en condiciones óptimas. Mientras tanto, el césped se transformó en una preocupación concreta en la previa de los próximos desafíos y en un foco de inquietud para los hinchas millonarios.