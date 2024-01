Si bien el futbolista es del gusto de Martín Demichelis, lo cierto es que, del lado del Canalla, no parecen tener intenciones de vender su parte del pase y ese sería el factor determinante en la negociación: si Central no da luz verde, el Millonario no podrá avanzar.

El importante contrato que Rosario Central le habría ofrecido a Campaz

Incluso, en un intento por retener a Campaz, la dirigencia de Rosario Central le habría ofrecido al jugador el contrato más alto del plantel. ¿El dato? El sueldo sería el mismo que el que cobraría Ángel Di María en junio.

Así las cosas, las posibilidades de que el Millonario pueda sumar al jugador parecen ser escasas, incluso sin haber sumado aún a la negociación a Gremio. Sin embargo, el mercado de pases sigue abierto y todo es posible.