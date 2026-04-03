El tremendo elogio de Adam Bareiro a Aranda, la joya de Boca: "Hay que..."

A pesar de esa autocrítica, valoró su capacidad para mantenerse atento en la jugada decisiva: “Por suerte pude asociarme con mis compañeros. Tanto Tomi como Miguel hicieron una jugada espectacular y estuve ahí para convertir”.

Qué dijo Bareiro sobre Tomás Aranda

Más allá del gol, uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue el elogio hacia Tomás Aranda, el juvenil de 18 años que volvió a ser determinante. Bareiro no dudó en poner el foco en el talento del enganche: “Es impresionante cómo juega, está teniendo sus primeros partidos en Primera y lo hace como ninguno”.

El delantero fue incluso más allá y lo definió con una frase que rápidamente resonó entre los hinchas: “Esa joya que hoy tenemos en el club hay que disfrutarla mucho”.

En ese sentido, también destacó el nivel general del plantel: “Los jugadores que Boca tiene tienen una jerarquía tremenda. Uno trata de aprovechar eso”.

Con un equipo que acumula resultados positivos y empieza a consolidar su funcionamiento, Boca encuentra en figuras como Bareiro respuestas en momentos clave, pero también señales alentadoras en el crecimiento de sus juveniles. La combinación entre experiencia y proyección aparece como uno de los pilares de este presente que ilusiona.