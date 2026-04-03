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El tremendo elogio de Adam Bareiro a Aranda, la joya de Boca: "Hay que..."

El delantero de Boca marcó el gol del triunfo ante Talleres, fue crítico con su rendimiento y sorprendió al destacar el nivel de Tomás Aranda, la joven promesa del Xeneize.

El tremendo elogio de Adam Bareiro a Aranda, la joya de Boca: Hay que...

Adam Bareiro fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de Boca por 1-0 frente a Talleres en Córdoba. El delantero convirtió el único gol del partido y, más allá del resultado positivo, dejó reflexiones que combinan autocrítica, compromiso colectivo y una fuerte valoración del talento joven del plantel.

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El atacante paraguayo abrió su análisis destacando la importancia del triunfo en un tramo exigente del calendario. “Era un partido clave para la seguidilla de partidos importantes que tenemos. Arrancamos con el pie derecho y ahora a recuperarnos y pensar en la tan anhelada Libertadores”, expresó. En esa línea, remarcó el peso que implica vestir la camiseta azul y oro: “Boca siempre tiene que pelear todas las competencias. Cada vez que entramos a la cancha queremos dar la vida”.

Por qué Bareiro cambió de botines en pleno partido

Uno de los momentos llamativos del encuentro fue el cambio de botines del delantero, una decisión que terminó siendo determinante. Con el nuevo par, Bareiro encontró el gol que definió el partido, aunque lejos estuvo de quedarse solo con ese aspecto.

“Con estos botines al inicio de la temporada marqué un par de goles”, explicó, aunque rápidamente aclaró que no se sintió cómodo durante el desarrollo del juego: “En el primer tiempo no me sentí bien y en el segundo tampoco pude dar mi mejor fútbol, me equivoqué mucho”.

A pesar de esa autocrítica, valoró su capacidad para mantenerse atento en la jugada decisiva: “Por suerte pude asociarme con mis compañeros. Tanto Tomi como Miguel hicieron una jugada espectacular y estuve ahí para convertir”.

Qué dijo Bareiro sobre Tomás Aranda

Más allá del gol, uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue el elogio hacia Tomás Aranda, el juvenil de 18 años que volvió a ser determinante. Bareiro no dudó en poner el foco en el talento del enganche: “Es impresionante cómo juega, está teniendo sus primeros partidos en Primera y lo hace como ninguno”.

El delantero fue incluso más allá y lo definió con una frase que rápidamente resonó entre los hinchas: “Esa joya que hoy tenemos en el club hay que disfrutarla mucho”.

En ese sentido, también destacó el nivel general del plantel: “Los jugadores que Boca tiene tienen una jerarquía tremenda. Uno trata de aprovechar eso”.

Con un equipo que acumula resultados positivos y empieza a consolidar su funcionamiento, Boca encuentra en figuras como Bareiro respuestas en momentos clave, pero también señales alentadoras en el crecimiento de sus juveniles. La combinación entre experiencia y proyección aparece como uno de los pilares de este presente que ilusiona.

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