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REUNIÓN CLAVE

Fórmula 1 en alerta: los seis cambios que se evalúan tras las críticas al reglamento

La categoría se reunirá el 9 de abril para discutir posibles ajustes técnicos tras las críticas al nuevo reglamento, con foco en mejorar el espectáculo y la experiencia en pista.

Fórmula 1 en alerta: los seis cambios que se evalúan tras las críticas al reglamento

La Fórmula 1 atraviesa un momento de revisión interna. El nuevo reglamento técnico implementado para esta temporada generó más críticas que elogios, tanto entre los pilotos como en los fanáticos, y encendió las alarmas en la categoría. Ante este escenario, se confirmó que el próximo 9 de abril habrá una reunión clave entre la FIA, los equipos y los fabricantes de motores para analizar posibles modificaciones.

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Según informó el medio británico The Race, el objetivo es aprovechar el receso para introducir ajustes que permitan mejorar la experiencia tanto en pista como fuera de ella, en medio de cuestionamientos sobre el rendimiento de los autos y el espectáculo general.

Qué problemas detectó la Fórmula 1 con el nuevo reglamento

Entre los puntos más señalados aparece la dificultad de los pilotos para mantener un ritmo constante durante toda la vuelta. Situaciones como la pérdida de rendimiento hacia el final de las rectas o diferencias marcadas en carrera —como se evidenció en el accidente de Oliver Bearman— encendieron el debate.

También se puso el foco en la falta de emoción en la clasificación y en una conducción cada vez más condicionada por la gestión energética. En ese contexto, la prioridad es que los pilotos puedan ir al límite sin depender tanto del ahorro de batería, incluso si eso implica autos ligeramente más lentos.

Sin embargo, no todos los aspectos están en discusión. El sistema de adelantamientos conocido como “yo-yo” seguirá vigente, ya que desde la organización consideran que no requiere cambios urgentes, pese a las críticas de figuras como Max Verstappen, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Qué cambios analiza la Fórmula 1 para mejorar el espectáculo

De cara al Gran Premio de Miami, la categoría evalúa seis posibles modificaciones. Una de las principales apunta a mejorar la recarga de energía para evitar que los autos pierdan potencia cuando intentan cargar batería a máxima velocidad.

También se estudia la posibilidad de reducir ligeramente la potencia máxima para lograr un rendimiento más constante durante toda la vuelta, evitando que los autos se queden sin energía antes de completar las rectas.

Otro punto clave es el uso de la batería: la idea es que el consumo sea más gradual, lo que permitiría sostener la potencia hasta el final del recorrido. En paralelo, se analiza habilitar un uso más libre de la aerodinámica activa en clasificación, con el objetivo de aumentar la velocidad en recta y mejorar el espectáculo.

A más largo plazo, aparece la opción de darle mayor protagonismo al motor de combustión por sobre el eléctrico, aunque esta medida recién podría aplicarse en 2027.

Por último, uno de los ejes centrales es la simplificación del reglamento. La intención es evitar que sistemas automatizados condicionen el rendimiento y que sea el talento del piloto el factor decisivo en pista.

Con este panorama, la Fórmula 1 busca corregir rápidamente los aspectos más cuestionados de una normativa que, lejos de generar consenso, abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la categoría.

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