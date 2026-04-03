Fórmula 1 en alerta: los seis cambios que se evalúan tras las críticas al reglamento

Sin embargo, no todos los aspectos están en discusión. El sistema de adelantamientos conocido como “yo-yo” seguirá vigente, ya que desde la organización consideran que no requiere cambios urgentes, pese a las críticas de figuras como Max Verstappen, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Qué cambios analiza la Fórmula 1 para mejorar el espectáculo

De cara al Gran Premio de Miami, la categoría evalúa seis posibles modificaciones. Una de las principales apunta a mejorar la recarga de energía para evitar que los autos pierdan potencia cuando intentan cargar batería a máxima velocidad.

También se estudia la posibilidad de reducir ligeramente la potencia máxima para lograr un rendimiento más constante durante toda la vuelta, evitando que los autos se queden sin energía antes de completar las rectas.

Otro punto clave es el uso de la batería: la idea es que el consumo sea más gradual, lo que permitiría sostener la potencia hasta el final del recorrido. En paralelo, se analiza habilitar un uso más libre de la aerodinámica activa en clasificación, con el objetivo de aumentar la velocidad en recta y mejorar el espectáculo.

A más largo plazo, aparece la opción de darle mayor protagonismo al motor de combustión por sobre el eléctrico, aunque esta medida recién podría aplicarse en 2027.

Por último, uno de los ejes centrales es la simplificación del reglamento. La intención es evitar que sistemas automatizados condicionen el rendimiento y que sea el talento del piloto el factor decisivo en pista.

Con este panorama, la Fórmula 1 busca corregir rápidamente los aspectos más cuestionados de una normativa que, lejos de generar consenso, abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la categoría.