La revelación del hijo de Miguel Ángel Russo sobre la salud de su padre en medio de la crisis de Boca: "Está..."

En este caso, las alarmas se encendieron en medio de una racha histórica de 11 partidos sin victorias, la peor de la historia del club. En este clima de presión y con un clima enrarecido en el mundo Boca, algunos sectores deslizaron versiones no confirmadas sobre un supuesto agotamiento físico o emocional del DT de 69 años.

Por eso, la palabra de su hijo resultó tan importante para despejar cualquier duda: Miguel Ángel se encuentra en buen estado, y enfocado en revertir el presente deportivo.

Quién es Ignacio Russo y cómo vive este momento

Ignacio Russo tiene 24 años y actualmente se desempeña como delantero en Tigre, club al que llegó a principios de 2025 a préstamo desde Rosario Central. Durante el año pasado, vistió la camiseta de Instituto de Córdoba, donde ganó rodaje y minutos importantes.

Más allá de su carrera personal, no esquiva su rol como hijo del entrenador de uno de los clubes más grandes del país. Consciente del impacto de los medios y del entorno boquense, dejó en claro que el silencio de su padre no implica debilidad: “Él no tiene por qué salir a responder todo lo que se dice”.

Qué decisión tomó Russo para levantar a Boca

Mientras se multiplican las versiones, Miguel Ángel Russo sigue trabajando. De cara a un duelo clave ante Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el técnico tomó una determinación poco habitual: decidió que los entrenamientos se trasladen a La Bombonera, el mismo estadio donde Boca buscará romper la mala racha este sábado.

El objetivo es claro: que el plantel empiece a sentir el peso del escenario y se mentalice en lograr un triunfo que corte la peor serie negativa del club en décadas. Con la presión al máximo, Russo apela a su experiencia para sostenerse, mientras desde su círculo íntimo refuerzan que, más allá de los resultados, la salud no está en juego.