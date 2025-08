El posteo de Alpine tras las paradas en boxes que arruinaron el fin de semana de Franco Colapinto

La primera parada, en la vuelta 14, duró 11,1 segundos, un tiempo excesivo que provocó la reacción inmediata de Colapinto por radio: “Dios mío…”. El problema se repitió en su segunda detención, donde tardaron 7.2 segundos en completarla, también muy por encima de los registros normales.

En comparación, Gasly —que utilizó una estrategia de una sola parada— estuvo detenido apenas 2.40 segundos, un tiempo estándar en la categoría.

Qué dijo Colapinto después de la carrera

Al término de la competencia, el piloto de Pilar se mostró autocrítico, pero también apuntó directo a los errores del equipo. "No sé. Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. La largada no fue mala, pero no tuve grip atrás y me fui afuera en la curva 2. Había ganado algún puesto y después perdí mucho", explicó ante los medios.

Luego, profundizó sobre el impacto de los errores estratégicos: "Paramos muy temprano. La primera parada fueron diez segundos y, en la segunda, nueve. Perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos autos. Habré perdido otros 15 ó 20 segundos con los rezagados".

Finalmente, resumió su sensación con crudeza: “Una carrera para el olvido. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores en la largada, en los pit stops... No fue un buen día. Obviamente hay que seguir trabajando y mejorar, pero no viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, cerró, en alusión al receso de verano que se avecina en el calendario de la Fórmula 1.

¿Cuál es el panorama para Alpine tras Hungría?

Las demoras con Colapinto no fueron un hecho aislado: se enmarcan en una tendencia preocupante. En comparación con temporadas anteriores, Alpine cayó en el ranking de eficiencia en boxes. Según datos de Pirelli y DHL, pasó de ser la quinta escudería más veloz en 2022 a la séptima en 2024, solo por delante de Aston Martin, Haas y Williams.

Además, la escudería francesa atraviesa una crisis interna, con cambios en el área técnica y operativa. La salida de figuras como Francis Stokes, exjefe de mecánicos, y la llegada de Steve Nielsen como nuevo Team Principal reflejan un panorama institucional que aún no logra estabilizarse.