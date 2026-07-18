La máxima cita del fútbol internacional ingresa en su etapa de definiciones y, antes de la gran final, las dos potencias europeas que se quedaron en la puerta del partido decisivo se verán las caras en los Estados Unidos. Este sábado, en Miami, las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán por el tercer puesto del Mundial 2026, en un encuentro que comenzará a las 18:00. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Miami, donde ambos combinados buscarán cerrar su participación subiéndose al podio tras haber sufrido duras derrotas frente a España y Argentina en las instancias de semifinales.
Mundial 2026: Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto en Miami
Les Bleus y los Tres Leones se enfrentan en Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Seguí el minuto a minuto.
Para el conjunto conducido por Didier Deschamps, quien se despedirá de la selección este sábado, el partido representa la oportunidad de terminar el torneo con una sonrisa y subirse al podio por tercera vez consecutiva tras el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. Cabe recordar que Francia era uno de los máximos candidatos pero se llevó un golpazo impensado en las semifinales contra España, donde el equipo de Luis de la Fuente lo superó en todos los sectores con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro. Además, la gran atracción individual estará en la ofensiva, ya que Kylian Mbappé intentará quedarse con la Bota de Oro del Mundial, debido a que llega igualado con Lionel Messi en lo más alto de la tabla con ocho tantos.
Por el lado británico, el incentivo histórico es sumamente alto para el nuevo proceso técnico. Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de perder 2-1 contra la Selección Argentina en una semifinal histórica, la cual Inglaterra comenzó ganando con un gol de Anthony Gordon pero que la Albiceleste dio vuelta con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Los Tres Leones buscarán alcanzar el podio con una motivación particular, dado que la única vez que Inglaterra lo logró en toda su historia fue en el Mundial de 1966 cuando fue campeón, habiendo quedado en el cuarto lugar en las ediciones de 1990 y 2018.
Las formaciones de Francia e Inglaterra para el Mundial 2026
Los entrenadores Didier Deschamps y Thomas Tuchel dispondrán lo mejor que tienen en sus planteles para este último examen en Norteamérica:
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La probable formación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
El posible once de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.