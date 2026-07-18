Mundial 2026: Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto en Miami

La máxima cita del fútbol internacional ingresa en su etapa de definiciones y, antes de la gran final, las dos potencias europeas que se quedaron en la puerta del partido decisivo se verán las caras en los Estados Unidos. Este sábado, en Miami, las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán por el tercer puesto del Mundial 2026, en un encuentro que comenzará a las 18:00. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Miami, donde ambos combinados buscarán cerrar su participación subiéndose al podio tras haber sufrido duras derrotas frente a España y Argentina en las instancias de semifinales.

Para el conjunto conducido por Didier Deschamps, quien se despedirá de la selección este sábado, el partido representa la oportunidad de terminar el torneo con una sonrisa y subirse al podio por tercera vez consecutiva tras el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. Cabe recordar que Francia era uno de los máximos candidatos pero se llevó un golpazo impensado en las semifinales contra España, donde el equipo de Luis de la Fuente lo superó en todos los sectores con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro. Además, la gran atracción individual estará en la ofensiva, ya que Kylian Mbappé intentará quedarse con la Bota de Oro del Mundial, debido a que llega igualado con Lionel Messi en lo más alto de la tabla con ocho tantos.