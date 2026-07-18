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Se terminó el Mundial para el Chapu Martínez: el desgarrador mensaje y la inesperada situación que vivió arriba del avión

El influencer, que había pedido ayuda económica en la semana para solventar los gastos de su viaje, decidió regresar al país luego de no conseguir una entrada para la final entre Argentina y España.

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El sueño del Chapu Martínez de presenciar este domingo en Nueva York la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó de la peor manera.

El sueño del Chapu Martínez de presenciar este domingo en Nueva York la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó de la peor manera.

El sueño del Chapu Martínez de presenciar este domingo en Nueva York la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó de la peor manera. Después de una semana marcada por la búsqueda desesperada de un lugar en el partido decisivo, el pedido de ayuda económica a sus seguidores y una larga espera en el Aeropuerto de Miami, el influencer decidió regresar al país tras no conseguir un ticket confirmado.

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Los referentes de Argentina en el evento previo a la Final del Mundial. (Foto: Reuters).

Sin embargo, cuando el avión ya había despegado, en una verdadera ironía del destino, recibió el mensaje que tanto esperaba: un contacto le avisó que finalmente tenía una entrada para la final. Ya era demasiado tarde.

Martín "Chapu" Martínez se hizo conocido durante el Mundial de Rusia 2018 gracias a la canción "Traeme la copa, Messi", que se volvió viral. Desde entonces, convirtió el seguimiento de la Selección argentina en una marca personal y estuvo presente en los Mundiales de Qatar 2022 y en la edición 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá, donde compartió contenido desde las distintas sedes del torneo.

El pedido de ayuda del Chapu Martínez para estar en la final del Mundial

Durante toda la semana, el influencer mostró en sus redes sociales que estaba haciendo todo lo posible para permanecer en Estados Unidos y cumplir el sueño de asistir a la definición del Mundial.

El elevado precio de las entradas del Mundial y los gastos acumulados del viaje complicaron su situación financiera. Por ese motivo, días atrás publicó un video en el que pidió ayuda económica a sus seguidores, explicó que los costos habían superado sus posibilidades y compartió un alias para recibir colaboraciones que le permitieran extender su estadía.

La iniciativa generó una fuerte repercusión en las redes sociales: mientras algunos usuarios decidieron ayudarlo, otros cuestionaron que recurriera a donaciones para financiar su estadía.

Cinco horas de espera en el aeropuerto de Miami

Su última apuesta fue permanecer durante cinco horas en el Aeropuerto Internacional de Miami antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina.

En ese tiempo publicó distintas historias de Instagram en las que les contaba a sus seguidores que aún mantenía la esperanza de un milagro y que seguía haciendo gestiones para conseguir una entrada de último momento.

Con el correr de las horas, las respuestas que esperaba nunca llegaron. Sin un ticket confirmado, finalmente decidió subir al avión y regresar al país.

El emotivo descargo del Chapu Martínez tras no conseguir la entrada para la final

Ya sentado en su asiento, el Chapu Martínez compartió una historia titulada "Me vuelvo para casa", donde explicó por qué daba por terminada la búsqueda.

"Realmente fueron unas horas de locura total, pero después de vivir lo de la semifinal contra Inglaterra desde afuera me prometí que sin entrada no viajaba a Nueva York y así es, no me la dieron confirmada y ya arriesgué mucho para seguir endeudándome más y más y más".

Luego agradeció todo lo vivido durante el Mundial 2026 y destacó que, pese a no poder cumplir el objetivo de asistir a la final, se sentía privilegiado por haber acompañado a la Selección argentina en tres Copas del Mundo.

También remarcó el esfuerzo que hizo durante toda la competencia. "Hice y dejé todo por la Selección, SIEMPRE. Pero lo de este Mundial para todo hincha fue una locura total", agregó.

Y cerró con un mensaje cargado de emoción. "Hasta acá llegó mi sueño a vivir la primer final del Mundial con familia y amigos en Argentina. Gracias totales", concluyó.

"Quiero llorar de la bronca": el descargo del Chapu Martínez por la inesperada situación arriba del avión

Cuando parecía que la historia había terminado, ocurrió un hecho tan inesperado como frustrante. Ya con el avión en pleno vuelo, el influencer publicó otra historia en la que reveló que le habían avisado que tenían una entrada para él en la final. "Quiero llorar de la bronca", comentó.

Luego, en otro mensaje, continuó: "En fin, por algo se dieron las cosas como se dieron. Encima me habló otro contacto también para darme la entrada".

Pese a la frustración, el Chapu Martínez eligió quedarse con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible. "Repito, por algo se dio así. Yo sé que intenté hasta el final", cerró.

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