Se terminó el Mundial para el Chapu Martínez: el desgarrador mensaje y la inesperada situación que vivió arriba del avión

El elevado precio de las entradas del Mundial y los gastos acumulados del viaje complicaron su situación financiera. Por ese motivo, días atrás publicó un video en el que pidió ayuda económica a sus seguidores, explicó que los costos habían superado sus posibilidades y compartió un alias para recibir colaboraciones que le permitieran extender su estadía.

La iniciativa generó una fuerte repercusión en las redes sociales: mientras algunos usuarios decidieron ayudarlo, otros cuestionaron que recurriera a donaciones para financiar su estadía.

Cinco horas de espera en el aeropuerto de Miami

Su última apuesta fue permanecer durante cinco horas en el Aeropuerto Internacional de Miami antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina.

En ese tiempo publicó distintas historias de Instagram en las que les contaba a sus seguidores que aún mantenía la esperanza de un milagro y que seguía haciendo gestiones para conseguir una entrada de último momento.

Con el correr de las horas, las respuestas que esperaba nunca llegaron. Sin un ticket confirmado, finalmente decidió subir al avión y regresar al país.

El emotivo descargo del Chapu Martínez tras no conseguir la entrada para la final

Ya sentado en su asiento, el Chapu Martínez compartió una historia titulada "Me vuelvo para casa", donde explicó por qué daba por terminada la búsqueda.

"Realmente fueron unas horas de locura total, pero después de vivir lo de la semifinal contra Inglaterra desde afuera me prometí que sin entrada no viajaba a Nueva York y así es, no me la dieron confirmada y ya arriesgué mucho para seguir endeudándome más y más y más".

Luego agradeció todo lo vivido durante el Mundial 2026 y destacó que, pese a no poder cumplir el objetivo de asistir a la final, se sentía privilegiado por haber acompañado a la Selección argentina en tres Copas del Mundo.

También remarcó el esfuerzo que hizo durante toda la competencia. "Hice y dejé todo por la Selección, SIEMPRE. Pero lo de este Mundial para todo hincha fue una locura total", agregó.

Y cerró con un mensaje cargado de emoción. "Hasta acá llegó mi sueño a vivir la primer final del Mundial con familia y amigos en Argentina. Gracias totales", concluyó.

"Quiero llorar de la bronca": el descargo del Chapu Martínez por la inesperada situación arriba del avión

Cuando parecía que la historia había terminado, ocurrió un hecho tan inesperado como frustrante. Ya con el avión en pleno vuelo, el influencer publicó otra historia en la que reveló que le habían avisado que tenían una entrada para él en la final. "Quiero llorar de la bronca", comentó.

Luego, en otro mensaje, continuó: "En fin, por algo se dieron las cosas como se dieron. Encima me habló otro contacto también para darme la entrada".

Pese a la frustración, el Chapu Martínez eligió quedarse con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible. "Repito, por algo se dio así. Yo sé que intenté hasta el final", cerró.