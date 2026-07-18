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MUNDIAL 2026

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador de los Mundiales

El delantero francés marcó un doblete ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 y destronó al capitán argentino en la tabla de anotadores.

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Fotos: Reuters 

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La pelea por las marcas individuales más importantes del fútbol internacional sumó un capítulo de impacto absoluto en el cierre de la penúltima jornada de la competencia. Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes carreras estadísticas de la historia de los Mundiales. Mientras el capitán de la Selección Argentina esperaba la final como el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales gracias a su estelar rendimiento en la despedida de su delegación.

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El dolor de Mbappé tras la dolorosa eliminación de Francia en semifinal. (Foto: Reuters).

Foto: Reuters

El atacante galo sacó a relucir toda su potencia ofensiva en el compromiso decisivo por subirse al podio del certamen norteamericano. El francés marcó un doblete ante Inglaterra por el tercer puesto, llegó a los 22 tantos y pasó a Leo como líder de la tabla de anotadores. Con este logro, el delantero de Les Bleus rompió la paridad que mantenía en la cima y se adueñó de un registro que parecía blindado, a la espera de lo que pueda suceder en el encuentro definitivo del torneo.

Por su parte, el astro rosarino edificó sus números a lo largo de un camino muy regular en la actual cita ecuménica. Tras los partidos disputados en el Mundial 2026 frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra (en los últimos dos no marcó), Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos. Con esa notable cosecha, el crack rosarino superaba con creces la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose y amplió un registro construido a lo largo de seis ediciones del torneo, sabiendo que todavía le queda la final con España el domingo para intentar dar una nueva respuesta estadística.

Cómo fue el camino de Kylian Mbappé para alcanzar los 22 goles en los Mundiales

El delantero de la Selección de Francia completó una marca implacable en las redes a lo largo de la presente edición del certamen de la FIFA.

La progresión goleadora del atacante de la escuadra europea en esta Copa del Mundo muestra una efectividad demoledora en cada una de las llaves eliminatorias. El último del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak. Toda esa producción confluyó en el decisivo doblete ante el combinado inglés en Miami para trepar a la cima absoluta.

Quiénes son los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo

Con la última actualización del certamen de 2026, la tabla de artilleros históricos de los Mundiales quedó conformada por leyendas de Europa y Sudamérica.

La selecta nómina de los máximos anotadores históricos de la FIFA modificó sus principales posiciones y se alinea con las siguientes estadísticas oficiales:

  • Kylian Mbappé (FRA): 22 goles en 22 partidos disputados (promedio de 1.00).

  • Lionel Messi (ARG): 21 goles en 31 partidos disputados (promedio de 0,66).

  • Miroslav Klose (ALE): 16 goles en 24 partidos disputados (promedio de 0,67).

  • Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles en 19 partidos disputados (promedio de 0,79).

  • Gerd Müller (ALE): 14 goles en 13 partidos disputados (promedio de 1,08).

  • Just Fontaine (FRA): 13 goles en 6 partidos disputados (promedio de 2,17).

  • Pelé (BRA): 12 goles en 14 partidos disputados (promedio de 0,86).

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