Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador de los Mundiales

Cómo fue el camino de Kylian Mbappé para alcanzar los 22 goles en los Mundiales

El delantero de la Selección de Francia completó una marca implacable en las redes a lo largo de la presente edición del certamen de la FIFA.

La progresión goleadora del atacante de la escuadra europea en esta Copa del Mundo muestra una efectividad demoledora en cada una de las llaves eliminatorias. El último del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak. Toda esa producción confluyó en el decisivo doblete ante el combinado inglés en Miami para trepar a la cima absoluta.

Quiénes son los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo

Con la última actualización del certamen de 2026, la tabla de artilleros históricos de los Mundiales quedó conformada por leyendas de Europa y Sudamérica.

La selecta nómina de los máximos anotadores históricos de la FIFA modificó sus principales posiciones y se alinea con las siguientes estadísticas oficiales: