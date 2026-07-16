Conmoción en la familia Cabrales por la muerte de Joaquín, uno de sus miembros más jóvenes

La repercusión trascendió el ámbito familiar. El apellido Cabrales representa una parte importante de la historia empresarial de la ciudad balnearia y constituye uno de los nombres más reconocidos de la industria cafetera argentina. Por ese motivo, la noticia tuvo un fuerte impacto tanto en el ámbito comercial como entre quienes siguen desde hace años la trayectoria de la familia.

Joaquín Cabrales era hijo de José Manuel Cabrales, integrante de una de las ramas de la reconocida familia empresaria. Aunque mantenía un perfil reservado y alejado de la exposición pública, su fallecimiento generó una enorme conmoción debido al vínculo histórico que los Cabrales mantienen con Mar del Plata y con la identidad productiva del país.

A lo largo de las últimas décadas, la familia construyó un legado empresarial que trascendió las fronteras de la ciudad y convirtió al apellido en un símbolo de tradición, trabajo y crecimiento. Esa historia explica, en gran medida, la enorme cantidad de mensajes que comenzaron a llegar apenas se confirmó la noticia.

Numerosas personas destacaron el acompañamiento hacia la familia en este momento de profundo dolor. Las expresiones de afecto se multiplicaron tanto en redes sociales como de manera privada, mientras allegados y conocidos enviaban sus condolencias a los seres queridos del joven.

La muerte de Joaquín también despertó el recuerdo de una de sus últimas apariciones públicas. El 8 de febrero de 2024 participó del acto en el que Martín Cabrales fue distinguido como vecino destacado de Mar del Plata, una ceremonia que reunió a autoridades, representantes institucionales y miembros de distintos sectores de la comunidad.

Aquella jornada tuvo un fuerte componente simbólico para la familia. El reconocimiento puso en valor la trayectoria empresarial de Martín Cabrales y el aporte realizado durante décadas por la empresa al crecimiento económico de la ciudad. Entre los asistentes se encontraba Joaquín, acompañando ese momento especial junto al resto de sus familiares.

Con el paso de las horas, distintas imágenes de aquella ceremonia comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, donde muchas personas eligieron recordar al joven con fotografías y mensajes cargados de afecto.

Por ahora, el entorno familiar decidió mantener un absoluto hermetismo sobre las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se difundieron detalles acerca de las causas de la muerte ni tampoco información relacionada con las ceremonias de despedida.

La decisión de preservar la intimidad fue respetada por quienes rodean a la familia, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Mientras tanto, amigos y allegados continúan acompañando de manera privada a los Cabrales, evitando especulaciones y priorizando el respeto hacia el duelo.

El silencio respecto de las circunstancias del fallecimiento hizo que la atención pública se concentrara exclusivamente en las palabras de despedida compartidas por Martín Cabrales, que reflejan el profundo impacto emocional que dejó la pérdida dentro del núcleo familiar.

No es la primera vez que los Cabrales deben enfrentar una despedida dolorosa en tiempos recientes. En 2023 la familia ya había atravesado otro momento de enorme tristeza con el fallecimiento de Antonio "Quique" Cabrales, una figura muy querida tanto dentro del ámbito empresarial como en la comunidad marplatense.

Aquella pérdida marcó profundamente a la familia y a quienes mantenían una estrecha relación con ella. Ahora, apenas unos años después, un nuevo golpe vuelve a enlutar a uno de los grupos familiares más emblemáticos de la ciudad.

En Mar del Plata, el apellido Cabrales está íntimamente ligado a la historia económica local. Desde hace generaciones, la empresa fundada por la familia forma parte del paisaje cotidiano y del desarrollo industrial de la ciudad. Su crecimiento acompañó distintas etapas del país y convirtió a la marca en una referencia nacional.