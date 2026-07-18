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Retiraron las piedras en homenaje a las víctimas del COVID en Plaza de Mayo antes de la final del Mundial

La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional, que explicó que el objetivo es proteger el memorial frente a los posibles festejos de los hinchas. La decisión fue consensuada con las familias de las víctimas.

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Retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas de COVID-19 por los festejos de la final del Mundial. (Foto: Presidencia)

Retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas de COVID-19 por los festejos de la final del Mundial. (Foto: Presidencia)

Las piedras que integran el memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19, ubicado alrededor del monumento a Manuel Belgrano en Plaza de Mayo, fueron retiradas de manera preventiva este sábado. La medida se tomó ante la posibilidad de una multitudinaria concentración por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional, que explicó que el objetivo es proteger el memorial frente a los posibles festejos de los hinchas en caso de que la Selección argentina se consagre campeona del mundo. La decisión fue consensuada con las familias de las víctimas, según informó Stella Gárnica de A24.com.

Desde la administración de Javier Milei señalaron que las piedras permanecerán resguardadas en dependencias de la Casa Rosada mientras dure el operativo especial de seguridad y que, una vez finalizadas las celebraciones, serán reinstaladas en su lugar original.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión fue adoptada por recomendación de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar daños al espacio conmemorativo durante la masiva circulación de personas prevista para el domingo.

FINAL DEL MUNDO: RETIRARON LAS PIEDRAS DE LAS VÍCTIMAS DEL COVID TEMPORALMENTE DE PLAZA DE MAYA

Además, aseguraron que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente sobre el procedimiento. El traslado se realizó con la participación de personal del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué representa el memorial de Plaza de Mayo

El memorial fue instalado en 2021, durante una convocatoria impulsada por familiares de personas fallecidas por coronavirus.

Cada una de las piedras lleva escrito el nombre de una víctima de la pandemia y fue colocada como un símbolo de homenaje y memoria. Con el paso de los años, el espacio se consolidó como un sitio permanente de recuerdo en Plaza de Mayo, donde familiares y ciudadanos realizan conmemoraciones periódicas.

El operativo de seguridad por la final del Mundial 2026

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un amplio operativo de seguridad para la final del Mundial 2026, cuyo principal punto de concentración será el Obelisco, donde se espera la presencia de miles de hinchas durante y después del encuentro entre Argentina y España.

El dispositivo incluirá unos 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de Tránsito, Defensa Civil y el SAME. También se instalarán vallados en distintos sectores del microcentro, paneles de protección alrededor del Obelisco y cortes preventivos de tránsito.

La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional. (Foto: Presidencia)

La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional. (Foto: Presidencia)

Asimismo, el operativo contará con un Puesto Médico de Avanzada, ambulancias, monitoreo mediante cámaras de seguridad, drones y apoyo aéreo para seguir en tiempo real el desarrollo de las celebraciones.

El Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mantienen la coordinación de los dispositivos de seguridad para un eventual festejo de la Selección argentina. La planificación definitiva también dependerá del cronograma de regreso del plantel al país, que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no confirmó.

En pocas palabras

  • Piedras retiradas: El memorial de víctimas de COVID-19 en Plaza de Mayo fue retirado preventivamente.
  • Motivo: La medida busca proteger el espacio de posibles festejos por la final del Mundial 2026.
  • Consenso: La decisión fue acordada con las familias de las víctimas y las piedras serán reinstaladas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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