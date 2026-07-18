Por qué se suspendió el último entrenamiento de España antes de la final con Argentina

Cómo se comunicó la suspensión de la práctica de España en Nueva Jersey

La cancelación de la actividad al aire libre tomó por sorpresa a las delegaciones de prensa que se encontraban apostadas en las instalaciones deportivas.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente tenía programado comenzar el entrenamiento a las 11 (hora local). Sin embargo, los planes debieron modificarse de urgencia cuando las condiciones climáticas empeoraron drásticamente. Cuando todos los medios de comunicación estaban instalados en el complejo para presenciar los habituales 15 minutos abiertos a la prensa, un representante de la FIFA comunicó que, en principio, el inicio quedaba postergado.

La situación empeoró con el correr de las horas, obligando a las autoridades a tomar una determinación drástica y definitiva. Lo que había comenzado como una alerta se convirtió luego en una intensa tormenta eléctrica que azotó el lugar, lo que terminó por impedir cualquier actividad al aire libre. A raíz de este cuadro de situación, pasaron solo minutos hasta que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la cancelación definitiva del entrenamiento y explicó que el plantel solo iba a realizar una sesión de activación en espacios cubiertos.

Qué establece el protocolo de tormentas eléctricas en los Estados Unidos

La cancelación definitiva de las actividades se resolvió bajo las estrictas normativas vigentes en territorio norteamericano para eventos deportivos de magnitud internacional.

Las autoridades de la competencia debieron ajustarse al marco legal y de prevención civil que rige en el país anfitrión para evitar cualquier tipo de incidente con descargas atmosféricas. Esta decisión se tomó de acuerdo al protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos para este tipo de fenómenos meteorológicos. El reglamento organizativo es muy riguroso y la normativa establece que cualquier evento al aire libre debe interrumpirse o demorarse, al menos durante 30 minutos, cuando se detectan relámpagos en un radio de aproximadamente 13 kilómetros, impidiendo de raíz la realización del entrenamiento de la Roja.