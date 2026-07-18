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Por qué se suspendió el último entrenamiento de España antes de la final con Argentina

En la previa de la final del Mundial 2026, el entrenamieto de la Selección de España fue suspendido. Los motivos.

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Foto: Reuters 

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Las condiciones climáticas en la costa este de los Estados Unidos alteraron por completo los planes de trabajo del conjunto europeo en la antesala del partido más esperado de la temporada. Se suspendió el último entrenamiento de España antes de la final con Argentina que se disputará este domingo por el título máximo de la Copa del Mundo. Debido a las tormentas eléctricas que azotan una zona de Nueva Jersey y Nueva York, la Real Federación Española de Fútbol decidió cancelar la práctica de este sábado, previa al duelo decisivo del domingo, modificando la rutina que el cuerpo técnico tenía estipulada para ultimar los detalles tácticos.

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Fotos: Reuters 

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Ante la imposibilidad de trabajar sobre el terreno de juego debido a la severidad del frente meteorológico, el bando ibérico debió improvisar una alternativa para no perder ritmo físico. España debió suspender este sábado su última práctica antes de la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina debido a las fuertes tormentas eléctricas que afectaron la zona de Nueva Jersey. Por este motivo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente solo realizó una activación en una zona techada y quedó concentrada de cara al partido más importante de sus últimos 16 años de historia, resguardando la integridad física de sus futbolistas.

Las inclemencias del tiempo impidieron el normal desarrollo de las tareas de campo en el complejo asignado para la delegación de la Roja. Las intensas lluvias, acompañadas por rayos y truenos, complicaron la actividad prevista por la Roja en los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de Nueva Jersey. Como consecuencia directa de este fenómeno, los jugadores no llevaron a cabo la práctica previa al gran partido de este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Cómo se comunicó la suspensión de la práctica de España en Nueva Jersey

La cancelación de la actividad al aire libre tomó por sorpresa a las delegaciones de prensa que se encontraban apostadas en las instalaciones deportivas.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente tenía programado comenzar el entrenamiento a las 11 (hora local). Sin embargo, los planes debieron modificarse de urgencia cuando las condiciones climáticas empeoraron drásticamente. Cuando todos los medios de comunicación estaban instalados en el complejo para presenciar los habituales 15 minutos abiertos a la prensa, un representante de la FIFA comunicó que, en principio, el inicio quedaba postergado.

La situación empeoró con el correr de las horas, obligando a las autoridades a tomar una determinación drástica y definitiva. Lo que había comenzado como una alerta se convirtió luego en una intensa tormenta eléctrica que azotó el lugar, lo que terminó por impedir cualquier actividad al aire libre. A raíz de este cuadro de situación, pasaron solo minutos hasta que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la cancelación definitiva del entrenamiento y explicó que el plantel solo iba a realizar una sesión de activación en espacios cubiertos.

Qué establece el protocolo de tormentas eléctricas en los Estados Unidos

La cancelación definitiva de las actividades se resolvió bajo las estrictas normativas vigentes en territorio norteamericano para eventos deportivos de magnitud internacional.

Las autoridades de la competencia debieron ajustarse al marco legal y de prevención civil que rige en el país anfitrión para evitar cualquier tipo de incidente con descargas atmosféricas. Esta decisión se tomó de acuerdo al protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos para este tipo de fenómenos meteorológicos. El reglamento organizativo es muy riguroso y la normativa establece que cualquier evento al aire libre debe interrumpirse o demorarse, al menos durante 30 minutos, cuando se detectan relámpagos en un radio de aproximadamente 13 kilómetros, impidiendo de raíz la realización del entrenamiento de la Roja.

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