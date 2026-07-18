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¿Argentina o España? Una supercomputadora predijo al campeón del Mundial 2026

A horas de la final, el modelo estadístico de Opta realizó 25.000 simulaciones del partido decisivo y otorgó una leve ventaja para uno de los dos equipos.

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Fotos: Reuters 

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La expectativa por el choque decisivo de la Copa del Mundo en Nueva York se trasladó al terreno de los datos y el análisis predictivo de última generación. A horas de la gran definición del Mundial 2026, una nueva predicción de la supercomputadora de Opta volvió a instalar el debate sobre el favorito al título máximo. El prestigioso modelo estadístico llevó a cabo un exhaustivo procesamiento matemático para intentar dilucidar el destino del trofeo. El modelo estadístico realizó 25.000 simulaciones de la final entre la Selección Argentina y España y, más allá de lo parejo que será futbolísticamente, otorgó una leve ventaja para uno de los dos aspirantes.

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Foto: Reuters 

Los porcentajes arrojados por el algoritmo de análisis posicionan al conjunto conducido por Luis de la Fuente un escalón por encima del combinado sudamericano. La Roja tendrá un 59,6 % de probabilidades de consagrarse campeón, contra el 40,4 % del vigente defensor del trofeo. Los argumentos técnicos que respaldan esta tendencia se asientan sobre el sólido rendimiento táctico que el elenco europeo expuso en Norteamérica. El informe sostiene que el equipo dirigido por Luis de la Fuente parte con mejores perspectivas por su funcionamiento colectivo y, sobre todo, por su fortaleza defensiva, puesto que, según las simulaciones, España ganaría en los 90 minutos en el 45 % de los escenarios, mientras que el empate aparece en el 29 % y una victoria albiceleste en tiempo reglamentario apenas alcanza el 26 %.

Por qué la supercomputadora de Opta considera a España favorita sobre Argentina

El modelo analítico destaca la impresionante capacidad del conjunto europeo para neutralizar los ataques rivales y controlar el desarrollo de los partidos.

La explicación formal del favoritismo ibérico radica en marcas estadísticas históricas logradas en la actual competencia. “Pero a pesar de haber ganado todos los partidos, Argentina ha demostrado claramente su falibilidad, y muchos, incluido el superordenador Opta, consideran que España es la favorita para ganar. ¿Por qué? Por su capacidad para controlar el partido y neutralizar el potencial ofensivo de cualquier equipo. En este Mundial, han permitido a sus rivales un xG de tan solo 0,31 por partido, el más bajo de cualquier selección y el más bajo registrado desde 1966, junto con Uruguay en 1990″, explicaron desde el sitio oficial de Opta Analyst.

Para sostener estas proyecciones, el equipo europeo expone una racha de 37 partidos oficiales sin derrotas y destaca que su arquero Unai Simón mantuvo seis vallas invictas. Sin embargo, la Albiceleste contrapone argumentos de enorme peso. El conjunto nacional disputará su séptima final de Copa del Mundo, acumula siete triunfos en igual cantidad de partidos y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022. En caso de alcanzar el éxito en el MetLife Stadium, la Selección de Lionel Messi será apenas el tercer bicampeón consecutivo de la historia, después de Italia y Brasil, mientras que España buscará estampar su segunda estrella tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Qué récord histórico pueden romper Lionel Messi y Lamine Yamal en la final

Si ambos futbolistas forman parte de la alineación inicial, la gran definición del Mundial albergará un cruce generacional inédito para los libros de la FIFA.

La fisonomía del encuentro tendrá un condimento especial centrado en las principales figuras individuales de cada bando. Lionel Messi versus Lamine Yamal podría ser la historia del partido. Si ambos son titulares, será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que jugadores de equipos contrarios inicien una final con una diferencia de edad de más de 20 años, marcando un quiebre por la distancia de edad entre ambos futbolistas: 39 vs. 19, dos décadas, una vida. “Messi es el pasado, ambos son el presente, pero Yamal es el futuro”, describieron en su informe las autoridades del sitio de Opta.

Finalmente, cabe recordar que el sistema algorítmico ha evidenciado variaciones lógicas a lo largo de las llaves eliminatorias. Claro que el modelo estadístico no es infalible: modificó considerablemente sus predicciones a lo largo del torneo, teniendo en cuenta que antes del inicio del Mundial, Francia aparecía como la máxima candidata a dar la vuelta olímpica, mientras que Argentina figuraba como la selección con menos posibilidades entre las futuras semifinalistas. El andar del equipo nacional revirtió las proyecciones y hoy, aunque las simulaciones favorecen a España, la diferencia quedó reducida a un margen estrecho que mantiene la llave abierta.

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