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Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en el fin de semana

"Como vuela el cuervo" se convirtió en una de las series turcas más vistas de Netflix gracias a una historia cargada de ambición, envidia y vanidad.

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Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en el fin de semana. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en el fin de semana. (Foto: Archivo)

"Como vuela el cuervo" volvió a ubicarse entre las series turcas más comentadas de Netflix y confirmó el enorme interés que despiertan este tipo de historias entre los suscriptores de la plataforma. Con apenas ocho capítulos por temporada (tres en total), la ficción consiguió captar la atención del público gracias a una trama que combina drama, suspenso y una intensa lucha por el éxito.

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Desde su estreno, la producción sorprendió por la forma en la que aborda temas como la obsesión, la admiración desmedida, la ambición y la vanidad. Esa combinación hizo que rápidamente se transformara en un fenómeno televisivo y que, con el paso del tiempo, continuara sumando reproducciones dentro del catálogo de Netflix.

De qué trata "Como vuela el cuervo", la serie turca en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad".

Por un lado aparece Lale Kiran, una reconocida presentadora de televisión que construyó una carrera sólida y goza de una enorme popularidad. Su prestigio profesional la convirtió en una de las figuras más importantes del canal donde trabaja.

Del otro lado está Asli, una joven que siente una profunda admiración por Lale. Desde hace tiempo sigue cada uno de sus pasos y sueña con alcanzar el mismo nivel de éxito.

Todo cambia cuando Asli consigue ingresar a trabajar en el mismo canal de televisión donde desarrolla su carrera la famosa conductora. Lo que parecía ser el comienzo de un sueño pronto comienza a transformarse en una situación mucho más compleja.

Una serie turca que conquistó a millones de espectadores

Las producciones provenientes de Turquía siguen consolidándose como una de las apuestas más exitosas de Netflix. Historias cargadas de emociones, personajes complejos y conflictos intensos lograron conquistar a espectadores de diferentes países.

En ese contexto apareció Como vuela el cuervo, una serie que consiguió diferenciarse por su historia y por el tratamiento psicológico de sus protagonistas. La ficción despertó el interés del público desde el primer episodio y mantuvo la tensión durante toda su corta temporada.

Su formato de apenas ocho capítulos por temporada también jugó un papel importante. Muchos usuarios eligieron verla porque permite completar toda la historia en poco tiempo sin resignar profundidad en el desarrollo de los personajes.

Un drama que mantiene la tensión durante toda la serie

Uno de los aspectos más destacados de Como vuela el cuervo es el ritmo narrativo.

Cada episodio incorpora nuevos conflictos que modifican la relación entre las protagonistas y aumentan la tensión. La historia evita caer en momentos innecesarios y mantiene el interés del espectador desde el comienzo hasta el desenlace.

La producción combina escenas de drama con momentos de suspenso que muestran el lado menos visible del mundo televisivo. La competencia por el reconocimiento, el prestigio y el poder se convierte en el motor principal de la historia.

El elenco principal de "Como vuela el cuervo"

  • Birce Akalay
  • Miray Daner
  • Ibrahim Çelikkol
  • Demircan Kaçel
  • Burak Yamantürk
  • Irem Sak
  • Defne Kayalar
  • Sifanur Gül

Por qué se convirtió en un fenómeno de Netflix

Las series turcas encontraron un lugar privilegiado dentro del catálogo de Netflix y Como vuela el cuervo es uno de los ejemplos más claros de ese crecimiento.

Su historia logró conectar con miles de espectadores gracias a personajes complejos y conflictos humanos que resultan fáciles de comprender sin importar el país desde donde se vea la producción.

La corta duración también representa una ventaja para quienes buscan una serie que pueda verse en pocos días sin perder intensidad.

Trailer oficial de "Como vuela el cuervo"

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