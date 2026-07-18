Histórico banderazo argentino en Times Square: miles de hinchas coparon Nueva York antes de la final

Las estimaciones indican que alrededor de 10.000 personas participaron del banderazo, una convocatoria que volvió a convertir a la ciudad estadounidense en una extensión de la Argentina.

Desde el lugar, el periodista Martín Salwe, de A24, mostró el clima de euforia que se vivía entre los fanáticos. Muchos de los argentinos que participaron del banderazo reconocieron que viajaron sin entradas para la final y mantienen la esperanza de conseguir un ticket sobre la hora.

Según contaron, los precios para ingresar al partido rondan los 8.000 dólares, una cifra que convirtió a la definición del Mundial en uno de los eventos deportivos con mayor demanda de los últimos años.

Choripanes, asado y una previa con sabor argentino

La previa también tuvo un marcado color argentino gracias a los puestos de choripanes y asado, que rápidamente se transformaron en un punto de encuentro para los miles de fanáticos.

Miles de argentinos protagonizaron un impactante encuentro en el icónico corazón de Manhattan. (Foto: Redes Sociales)

Entre canciones dedicadas a Lionel Messi, Lionel Scaloni y la Selección, los hinchas compartieron comida, banderas y la ilusión de volver a celebrar un título mundial.

Un escenario que ya es tradición para la Scaloneta

El encuentro fue convocado para las 17 (hora local) en la tradicional esquina de Times Square, el mismo lugar que ya había albergado un multitudinario banderazo antes de la final de la Copa América 2024.

En aquella oportunidad también participaron unas 10.000 personas, aunque la expectativa para esta edición era incluso mayor debido a la magnitud de la final del Mundial.

Con miles de argentinos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y del resto del mundo, el centro de Nueva York volvió a teñirse de celeste y blanco en una de las postales más impactantes de la previa de la gran final entre Argentina y España.