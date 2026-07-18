En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Banderazo
Nueva York
Mundial 2026

Histórico banderazo argentino en Times Square: miles de hinchas coparon Nueva York antes de la final

A pocas horas del partido frente a España, miles de argentinos protagonizaron un impactante encuentro en el icónico corazón de Manhattan.

Banner Seguinos en google DESK
Histórico banderazo argentino en Times Square. (Foto: captura)

Histórico banderazo argentino en Times Square. (Foto: captura)

La pasión por la Selección argentina volvió a cruzar fronteras. A pocas horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas protagonizaron un impactante banderazo en Times Square, el icónico corazón de Manhattan, donde el celeste y blanco dominaron la escena en la previa del partido decisivo que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Leé también Argentina-España: cómo estará el tiempo en el AMBA durante y después de la final del Mundial 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo serán las condiciones durante el domingo en el AMBA cuando se dipute la final entre Argentina y España.

Con bombos, trompetas, banderas gigantes y canciones que se escucharon a varias cuadras de distancia, los fanáticos argentinos transformaron una de las plazas más famosas del mundo en una verdadera fiesta albiceleste.

Desde las primeras horas de la tarde, miles de personas comenzaron a concentrarse en Times Square, el punto elegido para repetir una tradición que acompañó a la Selección durante todo el Mundial.

Ni siquiera las lluvias intermitentes que afectaron a Nueva York lograron frenar el entusiasmo. Los hinchas siguieron alentando bajo el agua, mientras turistas de todo el mundo observaban y registraban con sus celulares el impresionante espectáculo.

Las estimaciones indican que alrededor de 10.000 personas participaron del banderazo, una convocatoria que volvió a convertir a la ciudad estadounidense en una extensión de la Argentina.

Desde el lugar, el periodista Martín Salwe, de A24, mostró el clima de euforia que se vivía entre los fanáticos. Muchos de los argentinos que participaron del banderazo reconocieron que viajaron sin entradas para la final y mantienen la esperanza de conseguir un ticket sobre la hora.

Según contaron, los precios para ingresar al partido rondan los 8.000 dólares, una cifra que convirtió a la definición del Mundial en uno de los eventos deportivos con mayor demanda de los últimos años.

Choripanes, asado y una previa con sabor argentino

La previa también tuvo un marcado color argentino gracias a los puestos de choripanes y asado, que rápidamente se transformaron en un punto de encuentro para los miles de fanáticos.

Miles de argentinos protagonizaron un impactante encuentro en el ic&oacute;nico coraz&oacute;n de Manhattan. (Foto: Redes Sociales)

Miles de argentinos protagonizaron un impactante encuentro en el icónico corazón de Manhattan. (Foto: Redes Sociales)

Entre canciones dedicadas a Lionel Messi, Lionel Scaloni y la Selección, los hinchas compartieron comida, banderas y la ilusión de volver a celebrar un título mundial.

Un escenario que ya es tradición para la Scaloneta

El encuentro fue convocado para las 17 (hora local) en la tradicional esquina de Times Square, el mismo lugar que ya había albergado un multitudinario banderazo antes de la final de la Copa América 2024.

En aquella oportunidad también participaron unas 10.000 personas, aunque la expectativa para esta edición era incluso mayor debido a la magnitud de la final del Mundial.

Con miles de argentinos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y del resto del mundo, el centro de Nueva York volvió a teñirse de celeste y blanco en una de las postales más impactantes de la previa de la gran final entre Argentina y España.

En pocas palabras

  • Miles de argentinos: Coparon Times Square en un banderazo previo a la final del Mundial 2026.
  • Clima de fiesta: La celebración contó con bombos, banderas y canciones a pesar de la lluvia.
  • Esperanza de entrada: Muchos hinchas viajaron sin entradas y buscan conseguir tickets a precios elevados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banderazo Nueva York Mundial 2026
Notas relacionadas
Argentina tuvo su último entrenamiento antes de la final: cuáles son las dudas de Scaloni
Sofi Martínez sorprendió con un especial mensaje a horas de la final de Argentina: "Mi ángel..."
Banderazo de la selección: los lugares y horarios donde miles de argentinos se juntarán en Nueva York

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar