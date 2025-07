¿Se va de Inter Miami? El sorpresivo plan que Lionel Messi evalúa para 2026

Si bien no hay confirmaciones oficiales, Edul deslizó dos destinos que rápidamente encendieron la ilusión de los fanáticos: Newell’s Old Boys y Barcelona. “Se me ocurre Newell’s o Barcelona porque no lo imagino viviendo en otro lado”, explicó. Ambas opciones representan dos escenarios muy distintos, pero con una fuerte carga emocional para Messi.

Un regreso a Barcelona sería, sin dudas, el sueño de muchos hinchas culés y del propio jugador, quien nunca ocultó su deseo de volver al club donde fue feliz y alcanzó la cima de su carrera. Por otro lado, la posibilidad de jugar en Newell’s, el club de sus amores en Rosario, sigue siendo una deuda pendiente que Messi mencionó en más de una ocasión, aunque siempre supo que las condiciones debían ser las adecuadas para dar ese paso.

Mientras tanto, Inter Miami atraviesa un momento delicado. Luego de la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes, el equipo dirigido por Javier Mascherano debe enfocarse en la MLS, donde los resultados recientes no acompañaron y hoy ocupa la sexta posición en la Conferencia Este, lejos de los primeros puestos.

El próximo desafío para Messi será el 5 de julio ante Montreal Impact, donde buscarán revertir la racha y recuperar protagonismo en la liga. Pero mientras el calendario avanza, la situación contractual del capitán argentino se vuelve un tema central en el futuro inmediato del club y del propio jugador.

El detalle que encendió las alarmas es que la renovación, que parecía encaminada, se detuvo. Según Edul, "él en su momento tenía arreglada la continuidad y eso se frenó. Hay mucho tiempo para que se resuelva, pero es una pequeña alarma que prendo respecto a lo que puede llegar a ser su futuro si los seis meses previos al Mundial los quiere jugar en un lugar más competitivo”.

Por ahora, Messi no tomó una decisión definitiva. Las próximas semanas serán clave para entender si se reactivan las conversaciones con Inter Miami o si comienza a mirar otros horizontes. Lo cierto es que, con 2026 cada vez más cerca, el deseo de llegar al Mundial en la mejor forma posible podría abrir las puertas a un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera.