La demoledora frase de Ibrahimovic contra Lionel Messi que sacudió al Inter Miami

Además, el sueco no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra Javier Mascherano, actual entrenador del Inter Miami. "No hay entrenador, ni estrellas, ni siquiera jugadores que entiendan cómo moverse sin balón. Este no es el Messi que conozco", sentenció Ibrahimovic, reforzando la idea de que el equipo no está a la altura de competir al máximo nivel.