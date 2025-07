"Carrera a carrera": el rendimiento de Colapinto será evaluado y ¿corre peligro su continuidad en la F1?

image.png

Según informó The Athletic, el medio deportivo del New York Times, Alpine decidió que la continuidad de Colapinto será evaluada "carrera a carrera". No habrá garantías a largo plazo y cualquier traspié podría poner en riesgo su asiento. Desde la escudería remarcan que mientras el argentino no cometa errores propios y los problemas estén vinculados al bajo rendimiento del auto, no tendrá problemas para seguir. Pero cualquier falla del piloto podría acelerar su salida.