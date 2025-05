image.png

La presencia del piloto australiano en el paddock no fue como reserva —ese rol lo ocupó Paul Aron—, pero sí estuvo cerca del equipo en el Hospitality. Sin embargo, quien tomó la palabra fue su padre, el ex campeón mundial de motociclismo, que no ocultó su malestar con la decisión de Alpine. “Es algo decepcionante cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero creo que el rendimiento de Jack estuvo bastante bien, estadísticamente sobre el papel pinta bien”, lanzó en una entrevista con DAZN. Y fue más allá con una frase que resonó fuerte: “Parece que Alpine es un equipo de pilotos de pago…”.