Derrota del PRO en CABA: el análisis de Vidal y su advertencia por el "hartazgo" porteño

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann de A24, la diputada se refirió a la posibilidad de que haya un acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA): "El presidente del partido tiene un mandato de la mesa ejecutiva de dialogar con La Libertad Avanza, no es de ahora, es de hace más de dos meses", dijo sobre el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien encabeza las negociaciones con LLA.

Embed - MARÍA EUGENIA VIDAL EN A24: "CREO QUE HAY HARTAZGO"

"Hasta ahora ese diálogo no trajo una propuesta", sintetizó Vidal y marcó: "Recuperemos un diálogo con respeto, con valores, sabiendo qué le vamos a ofrecer a los bonaerenses".

Entre las cuestiones en la que, planteó, que deberían estar de acuerdo ambos partidos es que "en las listas haya gente honesta" y recriminó que con la caída de Ficha Limpia en el Senado "el resultado le compró impunidad a Cristina y si Cristina puede ser candidata en la provincia de Buenos Aires, si tenemos que ver cómo frenar al kirchnerismo, es por (no salió) Ficha Limpia".

El análisis de la derrota

El PRO salió tercero en las elecciones legislativas porteñas con un total de 15,92% de votos. Sobre los resultados, Vidal reconoció que "siempre es difícil el día siguiente a una derrota" y reflexionó que "no se puede creer uno que es dueño de un lugar".

"Es difícil superarse a uno mismo después de tantos años y hacer las cosas mejor", señaló y negó "cambios en el gabinete", entre ellos, que fuera ella quien asumiera la jefatura de ministros de la Ciudad.

Al respecto, agregó: "Yo no veo cambios en el gabinete, no es parte de la discusión hasta hoy. Van a empezar a haber cambios no de gabinete, pero sí de empezar a madurar políticas que ya empezaron", dijo y puso como ejemplo la iniciativa Tranbus.

Para Vidal, en las elecciones de ayer "no hubo un plebiscito sobre la gestión de la ciudad" aunque señaló que eso "no quiere decir que no haya cosas para mejorar".

La diputada remarcó que el "error del PRO" fue realizar un "desdoblamiento de la elección y pretender discutir una agenda de la ciudad cuando los porteños no querían discutir eso". Añadió: "Los porteños dejaron la agenda de la ciudad de lado".

Sobre ese tema, contrastó que el "presidente fue exitoso instalando esa discusión, los porteños eligieron al presidente". "Muchos porteños que votaron al PRO sintieron que era más importante darle el apoyo al presidente que acompañar al PRO", advirtió y reafirmó que la "discusión no se volvió sobre el gobierno de la ciudad, se volvió sobre si Milei sí o Milei no".

El llamado de atención a la clase política

"El mayor porcentaje de votos fue de los que no fueron, un 47% de los porteños que no fueron a votar", puntualizó Vidal y explicó ese alto porcentaje como un "hartazgo" del electorado. "Todos sacamos menos votos que 2023, inclusive (Manuel) Adorni", observó.

"Yo no soy de las que se ponen eufórica cuando gana ni de las que dicen que somos los peores cuando perdemos. Hay que tener equilibrio. Los partidos mueren cuando sus dirigentes dejan de pelear por ellos. Esta es una derrota y habrá que aprender", enfatizó.

El debate sobre campaña sucia

Vidal se defendió de la acusación de Milei por la contratación del asesor político, Antoni Gutiérrez-Rubí, quien aconsejó al peronismo en la última campaña presidencial. En relación a eso, apuntó: "No hicimos campaña sucia".

En contraste, remarcó como "un ejemplo de campaña sucia" el "delito electoral" tras el video que cuentas vinculadas a LLA circularon por redes sociales con el uso de inteligencia artificial que creaba imágenes de dirigentes del PRO afirmando que la candidata Lospennato se bajaba de la elección.

"Supongamos que es un chiste, la ley lo prohíbe y todos estamos obligados a cumplir la ley, y la Argentina donde quiero vivir es una donde se cumpla la ley", afirmó y agregó que la "ley prohíbe cualquier tipo de manifestación que induzca la equivocación del votante".