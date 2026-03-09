Dolor por la muerte del reconocido deportista Federico Haunold

Minutos después se informó que el hombre había sido trasladado por sus propios medios en un vehículo particular. Finalmente, a las 16:02 ingresó al hospital local a bordo de una camioneta que pertenecería a un familiar.

Una figura muy querida en la ciudad

Haunold desarrolló una intensa vida vinculada al deporte. Era profesor de Educación Física, trabajaba como guardavidas y también participaba activamente en distintas disciplinas.

Apasionado por el fútbol, supo integrar equipos de la Liga Madariaguense, donde defendió los colores de Racing de Madariaga y construyó numerosas amistades dentro del ambiente deportivo.

En los últimos años se había volcado al jiu jitsu, disciplina en la que logró consagrarse campeón argentino, destacándose por su dedicación y compromiso.

Su paso por las aulas, la playa y los distintos espacios deportivos hizo que la noticia de su muerte generara un fuerte impacto en Villa Gesell y Mar Azul, donde vecinos, colegas y amigos lo recordaron con mensajes de afecto y acompañamiento a su familia.