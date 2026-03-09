En vivo Radio La Red
TRAGEDIA

Dolor por la muerte del reconocido deportista Federico Haunold

Tenía 46 años y vivía en Villa Gesell. Investigan las causas de su muerte.

Dolor por la muerte del reconocido deportista Federico Haunold

La comunidad de Villa Gesell atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Federico “Pimpo” Haunold, de 46 años. Profesor de Educación Física, guardavidas y campeón argentino de jiu jitsu, su fallecimiento generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito deportivo como en el educativo, donde era ampliamente conocido y querido.

Los restos de Haunold fueron despedidos este sábado por la tarde en una jornada marcada por la tristeza y el acompañamiento a su familia. Había llegado desde La Plata años atrás y, con el tiempo, logró integrarse plenamente a la vida social y deportiva de la ciudad balnearia.

La noticia impactó a vecinos y colegas luego de que trascendiera que el guardavidas fue hallado el viernes por la tarde gravemente herido, con un arma a su lado.

Cómo fue el hallazgo

El hecho fue reportado cerca de las 15:50, cuando desde el servicio de guardavidas se alertó sobre la situación. Tras el aviso, personal de seguridad se dirigió inmediatamente al lugar.

Minutos después se informó que el hombre había sido trasladado por sus propios medios en un vehículo particular. Finalmente, a las 16:02 ingresó al hospital local a bordo de una camioneta que pertenecería a un familiar.

Una figura muy querida en la ciudad

Haunold desarrolló una intensa vida vinculada al deporte. Era profesor de Educación Física, trabajaba como guardavidas y también participaba activamente en distintas disciplinas.

Apasionado por el fútbol, supo integrar equipos de la Liga Madariaguense, donde defendió los colores de Racing de Madariaga y construyó numerosas amistades dentro del ambiente deportivo.

En los últimos años se había volcado al jiu jitsu, disciplina en la que logró consagrarse campeón argentino, destacándose por su dedicación y compromiso.

Su paso por las aulas, la playa y los distintos espacios deportivos hizo que la noticia de su muerte generara un fuerte impacto en Villa Gesell y Mar Azul, donde vecinos, colegas y amigos lo recordaron con mensajes de afecto y acompañamiento a su familia.

