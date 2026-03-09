La Justicia de La Plata resolvió dejar en libertad a la mujer de 28 años que había sido detenida tras apuñalar a un jubilado de 68, en un hecho ocurrido en la localidad de Tolosa que generó fuerte conmoción en el barrio.
La joven recuperó la libertad luego de declarar ante la fiscalía. La Justicia evaluó las circunstancias en las que ocurrió el episodio y tomó una decisión clave mientras la causa continúa en investigación.
Apuñaló a un jubilado por un hecho atroz: el "instinto" que liberó a una mujer de 28 años.
La decisión fue tomada luego de que la mujer declarara ante la fiscalía y explicara qué ocurrió momentos antes del ataque, un punto que resultó determinante para el avance de la causa.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 18 y 19. Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre gravemente herido en la vía pública. Al llegar al lugar, los policías encontraron al jubilado, identificado como Genaro Benjamín Díaz, de 68 años, con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro.
Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital San Roque, donde quedó internado en estado delicado.
Mientras los efectivos realizaban el operativo, una mujer se acercó y confesó ser la autora del ataque.
La acusada, identificada como Magalí Daniela Ojeda, de 28 años, explicó que había reaccionado al encontrar al hombre masturbándose frente a sus hijos de 9 y 7 años. Según relató ante los investigadores, el episodio ocurrió dentro de la vivienda donde ella alquilaba una habitación junto a sus dos hijos.
La mujer aseguró que actuó impulsada por la situación que presenció, lo que motivó el ataque con un cuchillo que luego fue secuestrado por la Policía en la escena.
Tras su declaración inicial, la mujer quedó detenida bajo la imputación de “homicidio en grado de tentativa”, en una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 15 del Departamento Judicial La Plata.
Luego de analizar la declaración de la acusada y los elementos reunidos en la investigación, la fiscal del caso consideró que la mujer actuó para evitar un daño mayor, lo que influyó en la decisión de no pedir su detención.
De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer habría reaccionado por “instinto maternal” al encontrarse con la situación que involucraba a sus hijos.
Por ese motivo, se resolvió su liberación, aunque la causa continúa en trámite y la imputación todavía se mantiene.
Los abogados defensores adelantaron que buscarán el sobreseimiento definitivo de la mujer.
Si bien recuperó la libertad, la Justicia dispuso medidas restrictivas mientras avanza el proceso.
Entre ellas, la prohibición de acercamiento hacia el hombre y su familia, y la continuidad de la investigación para reconstruir lo ocurrido
Además, se ordenó recabar testimonios de vecinos y analizar cámaras de seguridad de la zona, para confirmar la secuencia de los hechos.
También se incorporarán al expediente los informes médicos del Hospital San Roque, donde permanece internado el jubilado.