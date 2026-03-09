Milei reiteró su alianza con EE.UU. e Israel: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"

Milei gira 1

Una exposición con eje en la economía

Como suele ocurrir en sus presentaciones académicas, Milei dedicó gran parte de su intervención a explicar su visión sobre la economía y la filosofía política, con reiteradas referencias a la Escuela Austríaca de Economía y a su concepción sobre el rol del Estado.

“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, afirmó durante la conferencia.

En ese sentido, volvió a defender el programa de ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y lo presentó como parte de un proceso de reformas estructurales basado en convicciones ideológicas.

“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, sostuvo. En la misma línea, cuestionó al socialismo y a las corrientes políticas que, según su visión, promueven una mayor intervención estatal. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, agregó.

El Presidente también reivindicó el alcance de las reformas impulsadas por su gobierno. “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, afirmó, y reiteró que su objetivo es consolidar un modelo basado en la libre empresa y en la reducción del peso del Estado en la economía.

El posicionamiento internacional

Durante la charla, Milei también se refirió a la situación geopolítica global y reafirmó su postura respecto al conflicto en Medio Oriente. En ese marco, volvió a señalar a Irán como un adversario de la Argentina y destacó su cercanía con Israel.

Milei gira 2

“Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, lanzó ante los estudiantes y defendió el papel que desempeñan Israel y Estados Unidos en el escenario internacional al demostrar su confianza en el resultado del conflicto. “No tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel van a salir victoriosos de esta situación”, afirmó.

En su análisis, también mencionó al presidente estadounidense Donald Trump y recordó el intento de asesinato que sufrió durante la campaña electoral. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro”, reiteró.

Noticia en desarrollo...