Milei reiteró su alianza con EE.UU. e Israel: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"
Durante una charla en la Yeshiva University de Nueva York, el mandatario reafirmó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel y recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.
En ese contexto, el mandatario volvió a destacar el alineamiento internacional de la Argentina con Estados Unidos y Israel. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro y fue esa bala que no le pegaron a Donald Trump”, sostuvo.
La presentación del presidente Javier Milei se realizó en un auditorio de la Yeshiva University, en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, y se extendió por más de una hora y media. A la actividad asistieron estudiantes y público general, que siguieron la exposición con traducción simultánea.
El mandatario llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes ocuparon las primeras filas del auditorio. La charla se enmarcó dentro de la agenda oficial que el Presidente desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer relaciones políticas y económicas.
Una exposición con eje en la economía
Como suele ocurrir en sus presentaciones académicas, Milei dedicó gran parte de su intervención a explicar su visión sobre la economía y la filosofía política, con reiteradas referencias a la Escuela Austríaca de Economía y a su concepción sobre el rol del Estado.
“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, afirmó durante la conferencia.
En ese sentido, volvió a defender el programa de ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y lo presentó como parte de un proceso de reformas estructurales basado en convicciones ideológicas.
“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, sostuvo. En la misma línea, cuestionó al socialismo y a las corrientes políticas que, según su visión, promueven una mayor intervención estatal. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, agregó.
El Presidente también reivindicó el alcance de las reformas impulsadas por su gobierno. “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, afirmó, y reiteró que su objetivo es consolidar un modelo basado en la libre empresa y en la reducción del peso del Estado en la economía.
El posicionamiento internacional
Durante la charla, Milei también se refirió a la situación geopolítica global y reafirmó su postura respecto al conflicto en Medio Oriente. En ese marco, volvió a señalar a Irán como un adversario de la Argentina y destacó su cercanía con Israel.
“Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, lanzó ante los estudiantes y defendió el papel que desempeñan Israel y Estados Unidos en el escenario internacional al demostrar su confianza en el resultado del conflicto. “No tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel van a salir victoriosos de esta situación”, afirmó.
En su análisis, también mencionó al presidente estadounidense Donald Trump y recordó el intento de asesinato que sufrió durante la campaña electoral. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro”, reiteró.