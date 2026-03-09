El Gobierno evacuó a otros 97 argentinos de Emiratos Árabes Unidos y ya son 345 los repatriados

En esa línea, señaló que el "cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países de Medio Oriente permanece operativo y seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible".

Los primeros 248 argentinos repatriados de EAU

El Gobierno argentino logró evacuar este domingo a 248 ciudadanos que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos.

Según detalló el funcionario, de los 416 argentinos identificados en territorio emiratí, cerca del 60% ya pudo abandonar el país gracias a las gestiones diplomáticas impulsadas por la Cancillería argentina.

Las autoridades priorizaron en el operativo a menores de edad y personas con problemas de salud, en un contexto marcado por la crisis regional y las restricciones en el espacio aéreo.

Gestiones diplomáticas para facilitar los vuelos

A través de un mensaje publicado en la red social X, Quirno explicó que la evacuación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Cancillería, la embajada argentina y el consulado en Emiratos.

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos”, señaló el canciller.

El funcionario agregó que hay nuevos vuelos previstos para los próximos días, por lo que el operativo de repatriación continuará hasta que todos los argentinos que deseen regresar puedan hacerlo.





Cómo fueron los vuelos de evacuación

El viernes, la Cancillería había informado que se coordinaron dos vuelos de la aerolínea Emirates con salida desde Dubái.

Las operaciones están programadas para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, con una escala técnica en Río de Janeiro antes de arribar a Buenos Aires.

El operativo contó con la participación de la Embajada argentina y el Consulado en Dubái y Sharjah, además del apoyo del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y del embajador Jorge Arambarri.

Las autoridades realizaron gestiones directas tanto ante el gobierno emiratí como ante la aerolínea para obtener cupos en los vuelos disponibles, que se encuentran limitados por el cierre parcial del espacio aéreo y la fuerte demanda generada por el conflicto.