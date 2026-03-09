"¡Por favor!": el video del desgarrador y violento robo a una nena de 10 años con parálisis

Uno de los ladrones le apuntó directamente a la cabeza al padre de la nena. En medio del caos, el hombre intentó apartarse del arma mientras suplicaba que lo dejaran bajar a su hija del vehículo.

la matanzza

Dentro de la camioneta estaba la nena, que no puede caminar por sus propios medios. Al darse cuenta de lo que ocurría, la menor entró en pánico y comenzó a llorar y a gritar desesperada. En la grabación se escuchan sus pedidos en medio del asalto: “¡Por favor, por favor, que no me hagan nada!”.

La situación se volvió aún más tensa cuando la abuela salió de la casa. Al ver el asalto, corrió hacia la camioneta y se metió del lado del conductor para intentar sacar a su nieta mientras los delincuentes mantenían a todos bajo amenaza.

"Dejame bajar a la nena", pidió desesperada la mujer mientras los asaltantes dominaban la escena con las armas en la mano.

Al advertir que la niña no podía salir sola, los ladrones finalmente permitieron que el padre sacara del baúl el triciclo especial que utiliza la menor y ayudara a bajarla del vehículo. La chica estaba en estado de shock por los segundos de terror que acababa de vivir.

Una vez que la familia logró retirar a la nena, los delincuentes escaparon rápidamente con la camioneta. En el lugar quedaron la abuela y los padres intentando calmar a la chica, que no paraba de llorar.

Denuncia de los vecinos: “La alarma suena cada cinco minutos”

Según relataron los vecinos, los robos se volvieron cada vez más frecuentes en los últimos años y muchos hogares implementaron sistemas de seguridad para intentar prevenir los ataques.

“No podemos salir a la vereda. Si salís así de imprevisto te agarran cuatro, te pegan, te ponen un arma en la cabeza y te sacan todo”, contó Olga, una vecina del barrio, en diálogo con el periodista Luis Novaresio en la señal A24.

“Tenemos una alarma vecinal que suena cada cinco minutos. Imaginate cómo estamos”, explicó la mujer, al describir el nivel de preocupación que atraviesa el barrio.

Rosa, otra residente de la zona, contó que en su casa ya intentaron entrar dos veces. “La primera rompieron la reja del jardín y quisieron barretear la ventana del living. Por suerte escuché y accioné la alarma. La segunda vez subieron por los techos”, relató.

La mujer explicó que incluso durante la madrugada escuchó a los delincuentes moverse dentro de su propiedad. “Sentía los pasos bajando por la escalera. Tengo sueño muy liviano y cuando llegó al sensor empezó a sonar la alarma y escaparon”, dijo.

policia patrullero.jpg

Vecinos que decidieron irse del barrio

La situación llegó a tal punto que algunos habitantes optaron por abandonar sus viviendas. Olga contó que decidió vender su casa después de sufrir varios robos. “En un año nos robaron tres veces y la última fue con armas. Me tuve que ir a vivir a Morón porque no se podía vivir más”, explicó.

Según detalló, vivió más de tres décadas en el barrio y asegura que el problema se agravó en los últimos años. “Hace cuatro o cinco años que esto está tremendo. Cada vez peor”, sostuvo.