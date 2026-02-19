La foto de la infidelidad de Messi que dio la vuelta al mundo

La comparación entre ambas imágenes dejó en evidencia la manipulación. La fotografía viral no era más que un montaje realizado a partir de una portada de revista en la que el jugador miraba a su hijo, una escena completamente familiar y ajena a cualquier escándalo.

El episodio, que en su momento generó una ola de especulaciones, hoy es recordado como uno de los primeros grandes casos de imágenes falsas que afectaron a una figura pública en la era digital. Mucho antes de que la IA facilitara este tipo de engaños, la polémica ya había demostrado lo sencillo que puede ser instalar una versión distorsionada de la realidad.

Con el paso del tiempo, la historia quedó como una muestra más de cómo una imagen viral puede sacudir la reputación de una estrella mundial, aun cuando detrás solo haya un montaje cuidadosamente editado.