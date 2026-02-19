La foto de la infidelidad de Messi que dio la vuelta al mundo
Una imagen de Messi junto a una voluptuosa mujer rubia generó enorme revuelo. La historia detrás de la foto que sacudió al ídolo del fútbol.
En 2013, mucho antes del boom de las herramientas de Inteligencia Artificial y de la facilidad actual para manipular imágenes, una foto de Lionel Messi generó un escándalo internacional. La imagen mostraba al futbolista apoyando su cabeza en el escote de una mujer rubia y voluptuosa, lo que desató rumores de infidelidad y una fuerte polémica mediática.
La fotografía, publicada por un medio argentino, se viralizó rápidamente en redes sociales y portales digitales. Algunos cuestionaron la actitud del ídolo argentino y pusieron en duda su relación con Antonela Roccuzzo, mientras que otros señalaron desde el inicio que la imagen parecía intencionada para perjudicar su imagen pública.
En medio del revuelo, el reportero gráfico Miguel Morenatti, colaborador del diario deportivo Diario AS, salió a aclarar lo ocurrido. Según explicó, las fotografías con la bailarina habían sido trucadas utilizando imágenes viejas del jugador.
Una de esas fotos originales mostraba a “La Pulga” con su hijo Thiago, que en ese momento tenía apenas ocho meses. En esa imagen auténtica, Messi aparece con la mirada baja observando al pequeño. Esa misma postura fue utilizada digitalmente para montar la escena que lo mostraba sobre el escote de la mujer.
La comparación entre ambas imágenes dejó en evidencia la manipulación. La fotografía viral no era más que un montaje realizado a partir de una portada de revista en la que el jugador miraba a su hijo, una escena completamente familiar y ajena a cualquier escándalo.
El episodio, que en su momento generó una ola de especulaciones, hoy es recordado como uno de los primeros grandes casos de imágenes falsas que afectaron a una figura pública en la era digital. Mucho antes de que la IA facilitara este tipo de engaños, la polémica ya había demostrado lo sencillo que puede ser instalar una versión distorsionada de la realidad.
Con el paso del tiempo, la historia quedó como una muestra más de cómo una imagen viral puede sacudir la reputación de una estrella mundial, aun cuando detrás solo haya un montaje cuidadosamente editado.