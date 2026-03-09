En vivo Radio La Red
Nacho Viale y Cande Tinelli tuvieron un noviazgo corto, pero que generó enorme revuelo. Cuál fue el verdadero motivo de la ruptura.

Tras 12 años, se supo el verdadero motivo por el que separaron Nacho Viale y Cande Tinelli

En 2014, Nacho Viale y Cande Tinelli protagonizaron uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo argentino. La relación fue tan intensa como breve: duró apenas seis meses, tiempo en el que ambos pasaron de mostrarse enamorados en redes sociales a protagonizar un final lleno de rumores, indirectas y especulaciones mediáticas.

Durante los primeros meses, la pareja compartía fotos juntos en Instagram y se dedicaba mensajes románticos en Twitter. Sin embargo, hacia fines de ese año comenzaron a aparecer señales de crisis. Fue la propia Candelaria quien dejó entrever el difícil momento que atravesaban con un mensaje que publicó en diciembre de 2014: “Así termina el 2014... Todo lo que tiene que terminar, termina... Todo lo que tiene que empezar, empieza... Y si no, se disuelve”. Ese tuit encendió las alarmas y muchos interpretaron que el vínculo estaba atravesando su etapa final.

Al mismo tiempo, en los medios comenzaron a circular versiones sobre una supuesta ruptura y rápidamente aparecieron rumores de infidelidad. Algunos comentarios apuntaban a la posible aparición de terceros en la relación, lo que generó aún más revuelo. Sin embargo, la propia Cande Tinelli salió a desmentir esas versiones cuando comenzó a vincularse su nombre con el modelo Guido Francardi. “Pido por favor que no inventen más. ¡Estoy cansada! No conozco a este pibe Güido Francardi, ningún tercero hubo en mi relación. Basta”, escribió en su cuenta de Twitter, intentando frenar las especulaciones.

Mientras las indirectas en redes sociales y los comentarios en los medios alimentaban la incertidumbre, finalmente fue Mirtha Legrand quien terminó confirmando lo que muchos ya sospechaban. En diciembre de 2014, la conductora invitó a Ángel de Brito a su mesa y fue directa al consultarle por la situación de su nieto: “¿Qué pasó con Nacho y Candelaria?”.

En ese mismo programa, la propia Chiqui recordó el breve contacto que había tenido con la hija de Marcelo Tinelli. “No tuve oportunidad de conocerla demasiado. La vimos una sola vez, en el cumpleaños de mi hija Marcela y me pareció una chica encantadora”, comentó. Luego agregó un detalle que llamó la atención: “Me pareció muy bonita, pero no sé qué ha pasado. Se disolvió”. Con esas palabras, terminó confirmando públicamente el final del romance.

De esta manera, la relación entre Nacho Viale y Cande Tinelli quedó marcada como una de las más mediáticas de aquel año. Aunque el vínculo fue corto, estuvo rodeado de versiones, rumores y comentarios que terminaron por desgastar la pareja, que finalmente no logró resistir a la presión y a las especulaciones que giraban a su alrededor.

