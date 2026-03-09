Tras 12 años, se supo el verdadero motivo por el que separaron Nacho Viale y Cande Tinelli

En ese mismo programa, la propia Chiqui recordó el breve contacto que había tenido con la hija de Marcelo Tinelli. “No tuve oportunidad de conocerla demasiado. La vimos una sola vez, en el cumpleaños de mi hija Marcela y me pareció una chica encantadora”, comentó. Luego agregó un detalle que llamó la atención: “Me pareció muy bonita, pero no sé qué ha pasado. Se disolvió”. Con esas palabras, terminó confirmando públicamente el final del romance.

De esta manera, la relación entre Nacho Viale y Cande Tinelli quedó marcada como una de las más mediáticas de aquel año. Aunque el vínculo fue corto, estuvo rodeado de versiones, rumores y comentarios que terminaron por desgastar la pareja, que finalmente no logró resistir a la presión y a las especulaciones que giraban a su alrededor.