El Turco Husaín puso en duda el descargo de Ian Lucas contra Eva Anderson: "No creo que haya escrito eso"

Ante la consulta sobre el posteo oficial que se publicó desde las redes del influencer, el Turco apuntó contra el entorno del joven, aunque aclaró que no conoce, en detalle, cómo trabaja su representante. “Hay gente que lo rodea que no sé si está bien; yo creo que él si te tiene que decir algo te lo dice de hecho no duda, es un pibe con personalidad. Por lo que conozco a Ian no creo que él se exponga a una situación que es íntima”, dijo.

Tras el escándalo que sacudió a ambos, Husaín contó además que todavía no tuvo la oportunidad de hablar con ninguno de los dos protagonistas de la historia.

“Todavía no tuve la oportunidad, la situación de ser así me duele porque los quiero a los dos son unos pibes bárbaros: Eva es una mamá que deja todo por los nenes, Ian es un chico con un corazón enorme, noble, que ayuda mucho a su familia, de hecho tiene las raíces bien marcadas”, sostuvo.

Por último, el Turco también recordó el cruce que se dio entre Ian Lucas y Evangelina Anderson durante la fiesta de cierre de grabación de MasterChef Celebrity, un momento que también alimentó las versiones de romance.

“Ahí se mostraron juntos y bien; nosotros embromábamos al aire pero por lo que se decía, yo la verdad nunca vi nada y he compartido con ellos momentos y nunca vi algo que me demuestren que estaban vinculados o que tenían algo”, concluyó.

Embed

De qué trata "Andá Pa’ Allá", el nuevo programa deportivo de Streams Telefe que conducirá Grego Rossello

Streams Telefe suma una nueva propuesta a su grilla con el estreno de "Andá Pa’ Allá", un programa deportivo que promete repasar la actualidad del fútbol con análisis, debate y un equipo de figuras.

El ciclo estará conducido por Grego Rossello y contará con la participación de Maxi López, Turco Husaín, Sarita Sklate y Agusneta, quienes aportarán distintas miradas sobre lo que ocurre dentro y fuera de la cancha.

A lo largo de cada emisión, el equipo analizará lo más destacado de cada fecha del fútbol local, el desempeño de los clubes argentinos en la CONMEBOL Libertadores y el apasionante camino hacia el Mundial 2026, con especial atención al presente de la Selección Argentina. Andá Pa’ Allá se estrena este martes, a la medianoche, por Streams Telefe.