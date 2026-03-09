Milei suma a España como nuevo destino internacional tras la gira por Estados Unidos y Chile
Con la idea de exportar el "modelo", el Presidente continúa una semana de intensa agenda en EE.UU. que mezcla visitas a la comunidad judía, y eventos con empresarios en busca de inversiones. El miércoles asistirá a la asunción de Kast en Chile y tras un día en Buenos Aires, volverá a partir rumbo a Madrid para disertar en un foro económico.
Javier Milei con nutrda agenda en Estados Unidos este martes, el miércoles viaja a Chile y el sábado a Madrid, España. Foto: Archivo.
Con la idea de exportar el "modelo" libertario y en medio de la profundización de la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei agregó un nuevo destino a su gira internacional luego de culminar su visita a Estados Unidos y Chile.
El martes a las 9.50 de argentina, Milei tiene previsto un encuentro con el influyente CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, banco que elabora el índice índice de países deudores denominado "riesgo país" y posteriormente, a las 10 hs (hora Argentina), inaugura el evento Argentina Week 2026, organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.
Milei llegó a Nueva York acompañado por una decena de gobernadores con el objetivo de promocionar inversiones en el sector minero y energético de Argentina.
El martes a las 13 hs Milei partirá rumbo a Santiago de Chile para participar el miércoles a las 12 hs de la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast, donde volverá a compartir un acto con importantes funcionarios de los Estados Unidos y otros presidentes aliados de la región.
Aunque no fue confirmado oficialmente, Milei podría cruzarse en Chile con el canciller de Donald Trump, Marco Rubio, quien no se descarta que viaje en los próximos días a Buenos Aires para mantener una audiencia con el mandatario argentino en la Casa Rosada.
El miércoles a las 15 hs Milei y su comitiva integrada por buena parte del Gabinete -Manuel Adorni, Karina Milei, Pablo Quirno y Luis Caputo-, parten de regreso a Buenos Aires.
El Presidente permanecerá el jueves en Buenos Aires donde tiene previsto convocar a una reunión del gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos a seguir en política local, sobre todo lo relacionado a la estrategia parlamentaria.
Aunque no está confirmado oficialmente, el viernes Milei podría asistir a la nueva edición de Expoagro, antes de partir rumbo a Madrid, España el sábado 14 .
Así lo anunció el propio Presidente en un mensaje difundido este lunes en redes sociales, en el que confirmó su cuarta visita al país europeo.
Aunque no tiene prevista ninguna reunión oficial con el Gobierno del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, con quien mantiene un duro enfrentamiento ideológico, Milei llegará el sábado a España para hablar del modelo libertario ante referentes políticos y económicos de ese país.
A través de su cuenta de X, el libertario confirmó su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la batalla cultural, pero también la inteligencia artificial. “LLA. VLLC!”, expresó al tiempo que compartió el flyer de la organización que vende las entradas entre 49 y 2500 euros.
En el evento -donde disertarán 17 los panelistas- el mandatario estará a cargo del cierre, luego del economista Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón que hablarán de “La Argentina de Milei”.
"Sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", había lanzado el Presidente en su primera participación en el foro que nuclea a sectores políticos y económicos de la derecha internacional, invitado por su socio y amigo del partido Vox, Santiago Abascal. El mismo foro económico llegó a Buenos Aires en 2024.
Allí, una vez más, defenderá el modelo libertario y explicará el momento actual que atraviesa Argentina luego de los dos primeros años de gestión, con las promesas cumplidas del "ajuste brutal" y prometer el fin de la inflación para la segunda mitad de este año.