La insólita idea de Donald Trump en medio de la guerra arancelaria y comercial con Canadá

Estados Unidos comenzó a aplicar aranceles del 50% sobre unos US$20.000 millones en productos canadienses. Canadá, por su parte, acaba de anunciar una medida recíproca para con las exportaciones que envía Estados Unidos a su vecino país, aliado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump: del lago "Ontario" al lago "América"

Trump es un experto provocador. Ya lo hizo antes con México cuando "rebautizó" golfo de "América" al de "México". Propuesta que no recogió nadie en el mundo. Y ahora, en esta batalla comercial con Canadá, quiere llamar "lago de América" al "lago Ontario".

Trump quiere cambiar el nombre del lago "Ontario" por su pelea con Canadá. (Foto: Cuenta de Truth de Trump)

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por lago América, dado que ya no esperamos hacer muchos negocios con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP.” Escribió el mandatario en su red Truth.

El gobierno canadiense rechazó la propuesta del presidente Donald Trump de manera contundente e inmediata. "Ontario" es el nombre oficial de uno de los cinco grandes lagos de esa parte del mundo. En cualquier cartografía que exista en el mundo.

La iniciativa de Trump generó críticas en Canadá, donde autoridades nacionales y provinciales remarcaron que el lago Ontario es un elemento geográfico compartido por ambos países y que cualquier intento de modificar unilateralmente su denominación no cambia su carácter binacional.

El lago se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York. Dos de las regiones más importantes para cada país. Su nombre tiene una larga tradición histórica y geográfica, por lo que la propuesta fue interpretada en Canadá como una nueva provocación del presidente estadounidense.

El nombre Ontario tiene origen indígena. La explicación más aceptada por el Gobierno de Canadá señala que proviene del término iroqués “kanadario”, asociado al significado de “agua brillante” o “agua resplandeciente”.

Sin embargo, existe otra interpretación lingüística: “Ontarí'io”, de origen wendat (hurón), que suele traducirse como “gran lago”.

El nombre empezó a aparecer en registros europeos hacia 1641, cuando “Ontario” se utilizaba para referirse al territorio situado en la costa norte de la zona oriental de los Grandes Lagos. Posteriormente, el nombre pasó a identificar específicamente al lago y, finalmente, a la provincia canadiense.

La ciudad de Toronto, en Canadá y las Cataratas del Niágara que comparten EE.UU. Y Canadá. Ambas sobre el lago al que Trump quiere cambiarle el nombre. (Foto: A24.com)

La guerra por las tarifas entre dos aliados y socios

Canadá anunció este martes una nueva batería de medidas para responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos y proteger a sus trabajadores y empresas frente al impacto de la guerra comercial con Donald Trump.

El gobierno de Mark Carney confirmó que aplicará aranceles de entre 15%, 25% y 50% a productos estadounidenses, en una respuesta que igualará “dólar por dólar” y “tasa por tasa” las nuevas tarifas estadounidenses. Las medidas comenzarán a regir el 8 de septiembre y alcanzarán importaciones estadounidenses por unos US$27.600 millones.

La decisión llega después de que Estados Unidos comenzara a aplicar, desde el 22 de agosto, aranceles del 50% sobre US$27.600 millones de productos canadienses. Ottawa aseguró que las negociaciones con Washington fueron suspendidas porque Estados Unidos habría exigido demasiado a Canadá y ofrecido muy poco a cambio.

Qué productos tendrán nuevos aranceles

Las represalias canadienses estarán concentradas en sectores especialmente afectados por las tarifas estadounidenses. Entre los productos alcanzados aparecen acero, lácteos, electrodomésticos, equipamiento agrícola, papel, productos electrónicos, muebles y ropa.

Algunos productos tendrán aranceles del 50%, mientras que otros quedarán alcanzados por tarifas del 25%. Los aranceles existentes sobre otros productos estadounidenses, incluidos los automóviles, continuarán vigentes.

Un paquete de ayuda de US$7.500 millones

Además de las represalias comerciales, Ottawa anunció un paquete de US$7.500 millones para asistir a trabajadores y empresas afectados.

El programa incluye US$1.500 millones para pequeñas y medianas empresas, US$500 millones en créditos para aliviar problemas de liquidez y otros US$2.000 millones para financiar proyectos de empresas afectadas.

También se destinarán US$3.500 millones a trabajadores y empleadores, con medidas de apoyo a los ingresos, capacitación laboral y programas para evitar despidos.

El gobierno canadiense sostuvo que busca proteger el empleo y avanzar hacia una economía más diversificada y menos dependiente del mercado estadounidense. El país al otro lado del lago al que Trump quiere cambiarle el nombre.