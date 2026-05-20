En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
ARCA
Jubilados
CAMBIO

ARCA definió un cambio importante en su estrategia judicial en casos contra jubilados por Ganancias

La decisión se da tras varios años de fallos favorables a jubilados que cuestionaron en la Justicia los descuentos sobre sus haberes previsionales.

Banner Seguinos en google DESK
ARCA definió un cambio importante en su estrategia judicial en casos contra jubilados

ARCA definió un cambio importante en su estrategia judicial en casos contra jubilados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió un cambio importante en su estrategia judicial y ya no continuará apelando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los fallos que benefician a jubilados en reclamos vinculados al impuesto a las Ganancias.

Leé también Cambia por completo la tarjeta para jubilados: el trámite que hay que hacer obligatoriamente
cambia por completo la tarjeta para jubilados: el tramite que hay que hacer obligatoriamente

La decisión quedó establecida en una instrucción interna del área jurídica del organismo, donde se ordenó a los representantes fiscales desistir de recursos ya presentados y evitar nuevas apelaciones en causas donde la Justicia declare inconstitucional el cobro del tributo sobre jubilaciones y pensiones.

arca recaudacion

El antecedente que cambió la discusión

El cambio se apoya en la postura que viene sosteniendo la Corte Suprema desde 2019, cuando el máximo tribunal falló en el caso de “García, María Isabel c/ AFIP”, a favor de una jubilada que reclamaba por los descuentos aplicados sobre sus ingresos previsionales. Desde entonces, distintos expedientes similares tuvieron resoluciones en la misma línea.

En ese antecedente judicial, los jueces entendieron que debía contemplarse la situación particular de adultos mayores y personas con problemas de salud al momento de evaluar la carga tributaria sobre haberes jubilatorios.

A partir de ese criterio reiterado, ARCA consideró que continuar impulsando apelaciones generaba mayores costos para el Estado sin posibilidades concretas de revertir las decisiones judiciales.

arca

Qué hará ARCA a partir de ahora

La nueva directiva establece que el ARCA no presentará recursos extraordinarios ni insistirá con recursos de queja ante la Corte en este tipo de expedientes. También instruyó a sus equipos legales para aceptar fallos desfavorables cuando la jurisprudencia ya se encuentre consolidada.

De todos modos, el organismo aclaró que podrá seguir interviniendo en discusiones relacionadas con honorarios y costas judiciales. Además, la medida no alcanzará a todas las demandas: habrá excepciones en casos puntuales o cuando existan planteos impulsados por entidades sin legitimación directa.

El debate sobre el impuesto a las Ganancias aplicado a jubilados continúa abierto desde hace años y la propia Corte Suprema había reclamado al Congreso avanzar en una legislación específica que contemple criterios diferenciales para sectores vulnerables.

Hasta el momento, no se sancionó una norma que modifique de fondo esa situación, por lo que ARCA decidió adaptar su actuación judicial a la doctrina que el máximo tribunal viene ratificando en distintos fallos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ARCA Jubilados Ganancias
Notas relacionadas
Jubilados: ANSES establece el nuevo haber mínimo y confirma el bono de junio
AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué pasa en junio
El riesgo país se mantiene cerca de los 550 puntos pero caen hasta 5% las acciones argentinas en Wall Street
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar