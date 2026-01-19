Impuesto a las Ganancias: cómo quedan las nuevas escalas y deducciones para el primer semestre de 2026

Cuáles son los cambios en Ganancias

El cálculo mensual del impuesto incorpora una progresión acumulada de las deducciones personales a lo largo de todo el semestre. La ganancia no imponible se fija en enero en $429.316,88 y asciende de manera gradual hasta alcanzar en junio los $2.575.901,25.

La deducción por cónyuge también se incrementa mes a mes. En el primer mes del año se ubica en $404.330,39 y llega a $2.425.982,33 al cierre del semestre.

La deducción correspondiente a hijos presenta el mismo esquema acumulativo. En enero el monto es de $203.905,29 y en junio trepa a $1.223.431,74. En el caso de hijos con discapacidad, la deducción acumulada pasa de $407.810,58 en enero a $2.446.863,48 en junio.

La deducción especial, uno de los componentes centrales en la determinación de la base imponible, también muestra un aumento sostenido. En enero alcanza los $1.502.609,06 y en junio se eleva hasta $9.015.654,38.

Los importes previstos para nuevos profesionales y emprendedores, así como los correspondientes a la deducción especial del apartado 2, siguen la misma evolución ascendente a lo largo del primer semestre.

Recálculos y devoluciones

Como la medida rige de manera retroactiva al 1° de enero, los empleadores deben revisar lo retenido en los primeros pagos del año. Si se aplicaron las tablas anteriores y se descontó de más, el reintegro deberá efectuarse en el próximo pago de sueldos, compensando el excedente con las retenciones que correspondan practicar en esa liquidación.

En los casos en los que, tras el recálculo, no corresponda retener Ganancias, las empresas deberán devolver la totalidad de lo descontado en exceso en los salarios ya abonados. En la práctica, estos ajustes no siempre se reflejan de inmediato, ya que la actualización de los sistemas de liquidación puede demorar y algunas compañías continúan aplicando las escalas previas en pagos cercanos, regularizando la situación en el sueldo siguiente.

Aunque la normativa prevé que los cálculos se realicen al momento del pago de haberes, en la práctica hay empresas que optan por adelantar el recálculo y reintegrar únicamente el monto retenido por Ganancias para acelerar la devolución a los trabajadores, aun cuando ese procedimiento no esté expresamente contemplado en la regulación.

Las nuevas escalas para 2026

ARCA dio a conocer la escala progresiva del impuesto a las Ganancias que se aplica sobre las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. El esquema comienza con una alícuota del 5% para los ingresos de hasta $2.000.030,09 y avanza de manera escalonada hasta una tasa máxima del 35% para quienes superan los $60.750.913,96, combinando montos fijos con un porcentaje sobre el excedente de cada tramo.

Las escalas para 2026 son: