Luis Caputo pidió más inversión y criticó las regulaciones del país: "Vuelve loco a todo el mundo"

"Tenemos que invertir más y ser más eficientes, en Argentina no se invierte hace muchísimos años. Tenemos una apertura económica inteligente, lo charlamos con las industrias y lo vamos haciendo de a poco, muy en consonancia con las diferentes industrias e inteligentemente", afirmó Caputo en diálogo con el presidente AmCham Argentina, Facundo Gómez Minujín.

Consultado por Minujín sobre cómo Argentina puede ganar competitividad, Caputo señaló: "Nosotros, bajando impuestos y desregulando, abriendo desde ese lado la economía. Y desde el sector privado, invirtiendo".

"Argentina viene acostumbrada a un falso modelo de competitividad, que es el de devaluaciones constantes, tipo de cambio real alto, salarios bajísimos en dólares e industrias protegidas. En el fondo, eso de competitividad no tiene nada, los que han podido aprovechar, ese modelo bastante turbio, les ha ido muy bien. A los asalariados es a los que les ha ido peor", analizó.

Además, se refirió a la necesidad del país para alcanzar una reforma laboral y una reforma tributaria: "Son todas reformas para las que necesitamos apoyo político", agregó

Caputo también señaló al hablarle a los empresarios presentes que "Argentina creciendo a estos niveles, entre el 6 y 8%, le va a implicar poder devolverle al sector privado entre 420 y 550 mil millones en los próximos seis años. Eso le va a permitir a ustedes ser más competitivos", destacó.

Sobre las medidas que anunciará el Gobierno sobre la utilización del llamado "dólar colchón", afirmó que "no tiene que ver con un blanqueo, es algo mucho más profundo" y subrayó que "es el inicio de un nuevo régimen".

"En Argentina el nivel de informalidad es tan alto, no solo por el exceso de impuestos sino por el exceso de regulaciones. Argentina asume que el 99,9% de la gente son delincuentes, no es así. Vuelve loco a todo el mundo que hace que la gente le escape a la formalidad", expresó y agregó sobre la iniciativa del Gobierno: "Este esquema apunta a ganar formalidad por la positiva: no volviendo más loco a la gente".

El evento AmCham

El evento contó con más oradores pertenecientes al Gabinete nacional. Tal fue el caso del canciller, Gerardo Werthein; y los ministros Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Además, todavía falta que hable el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el presidente Javier Milei, quien será el último orador del encuentro.