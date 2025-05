Sin piedad: Yanina Latorre leyó más chats con la China Suárez y reveló lo que le escribió sobre Vicuña y Cabré

Y siguió: "Insisto la que pelotudea desde que lo conoció a Icardi todo el día en Instagram mostrando la casa de los sueños, el pañuelo, el almohadon Hermès es ella. Sinceramente si hay algo que no hago es pelotudear. Entonces le pongo 'no servís para nada' y me responde: 'Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va'".

"'La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...', le puse. 'Sí, ahora estoy de vacaciones', me escribió. Entonces le pongo 'vivís de vacaciones'. Porque convegamos desde que está con Icardi...", continuó leyendo.

"'Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar...', me pone, porque ella, conchu... 'A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado', le respondí: porque la verdad nada es de ella", leyó la rubia.

Luego, Latorre sostuvo que la actriz está pendiente "de todo" y leyó: "'Preguntándole hasta Santi Maratea cuando salió a tomar algo conmigo en grupo qué pasa con la China, ¿tiene la con... de oro?'".

En otra parte de los chats, Yanina contó: "Entonces le pongo 'nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantegan, lo lograste tarde, porque encima te reitero: es de prestado'. Y me pone: 'Sí, por eso estuve con ratas, y no me casé'. Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas".

Rating: el gran pico que tocó Yanina Latorre y LAM con la guerra de la China Suárez

Este martes, la China Suárez se decidió a responder con todo a aquellos que hablaron de ella. Primero, lo hizo por Instagram contestando preguntas. Luego, se dirigió directamente a Yanina Latorre.

La actriz le escribió en Instagram: "Me hago la picante cuando se me canta, cuando y con quién quiero". La conductora de América TV no se quedó callada y la expuso en Sálvese Quien Pueda.

El rating del ciclo de Yanina tocó picos muy altos ubicándose segundo en el horario de las 19: SQP tocó picos de 5.6 puntos mientras que en El Trece, Los 8 escalones, estaba en 4.6 y Telenueve en El Nueve obtenía 3.5 puntos.

Y como el minuto a minuto iba subiendo y se hacía la hora de dar el pase a LAM con Ángel de Brito, se dedició hacer un duplex con ambos programas y el rating llegó a los 6.2 puntos. Telenoche en El Trece registraba 4.2 puntos y Telenueve en El Nueve seguía con 3.6. Por su parte, Telefe Noticias obtenía 7.4.