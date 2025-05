Gran Hermano: El fuerte, e inesperado, reclamo de Luz a Tato tras la salida de Luchi

Sin embargo, esa frase no le cayó nada bien a Luz, quien no dudó en responder con un tono firme pero sincero:

"Escúchame, yo no me divertía como ustedes, pero yo no soy una amargada", retrucó la jujeña, visiblemente incómoda con el comentario.

Al notar que había metido la pata, Tato intentó descomprimir la situación con una sonrisa:

"Ya sé, estoy jodiendo", dijo, tratando de suavizar el mal momento.

La breve discusión, aunque resuelta con humor, expulso las sensibilidades que despierta cada gala de eliminación y cómo impactan en la convivencia diaria.