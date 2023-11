El llamativo posteo de Sofía Gala tras el escandaloso episodio en Aeroparque: "Chorra"

Horas más tarde Sofia llegó finalmente al evento y desde allí habló acerca de lo sucedido. “Estoy espectacular, acá estoy. No se puede hablar porque es tan ridículo que no lo entiendo. No sé qué pasó, la verdad no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó", aseguró.

Sin embargo, tras dar declaraciones, la actriz decidió dejar un sugerente posteo en sus redes sociales y escribió: “Puta, yonki, chorra. Díganme siempre así".

Sofia Gala en redes sobre Aeroparque

La sorprendente reacción de Moria Casán tras el tremendo escándalo de Sofía Gala en Aeroparque

Sofía Gala fue demorada este jueves en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se dirigía a Mar del Plata para participar del Festival Internacional de Cine.

Según TN, la hija de Moria Casán tuvo que bajarse del avión ya que no habría pagado algunos productos del free shop. A pesar de todo la mamá de Dante y Helena pudo llegar a La Feliz porque La One se encargó de anunciarlo.

La Lengua Karateca compartió un mensaje para su hija en las redes sociales, omitiendo el escándalo en Aeroparque, con una foto de un vino espumante y copas: "Brindo por tu nuevo film, Reina animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ".

En otra historia de Instagram, la jurado del Bailando 2023 escribió: "Placer, hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina animal. Sobrevivís al matadero, te amo. Kisses a Fermín, no se pierdan Reina animal".

