Sofía Gala aclaró qué pasó en Aeroparque tras ser bajada de un vuelo en medio de un escándalo

En este sentido, en charla con la periodista Mariana Mactas, Sofía Gala se mostró tranquila en un evento y afirmó no saber el motivo por el que la bajaron del avión por unos instantes y que su abogado está con ese tema.

“Estoy espectacular, acá estoy. No se puede hablar porque es tan ridículo que no lo entiendo. No sé qué pasó, la verdad no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, explicó la actriz.

Y agregó entre risas y tranquila por lo que sucedido: “Está en mano de mis abogados. No la pasé mal, fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir porque se ve que no pasó nada”.

sofia gala avion.jpg

Sofía Gala reveló por qué le gusta ir a los cementerios en su tiempo libre

Sofía Gala reveló cuál es la actividad que le gusta hacer en su tiempo libre y dejó a todos en shock en las redes sociales, generando una catarata de comentarios en el posteo que hizo contando su hobbie.

“Me gustan los cementerios, me siento cómoda entre los muertos, bastante más que entre los vivos. Hoy pude transitar por uno de los más increíbles de Buenos Aires de una manera que jamás pensé”, escribió la actriz en el pie de foto.

Por lo que se puede ver en las fotos posteadas, la hija de Moria Casán visitó el Cementerio de la Chacarita, uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires.

Sofía Gala

Por supuesto que los comentarios no tardaron en llegar, algunos hablando de sus propias experiencias en cementerios y muchos la apoyaron en esta actividad que tiene.

“Yo también! Hasta miro videos en Youtube . Mi papá siempre me dijo “No le tengas miedo a los muertos, tenele miedo a los vivos”, “la abuela me llevaba a pasear de chica, lo conozco de punta a punta y mí primer novio trabajaba en una cochera... Por ende lo iba a esperar ahí , a la capilla del cementerio, para vernos. No parece romántico, pero tengo los mejores recuerdos”, “Me gustan mucho los cementerios, pensé que era rara”, fueron algunos de comentarios que dejaron.