Escándalo con Tito Speranza: renunció en vivo a su programa de radio y lo sacaron del aire

“Les voy a robar solo cinco minutos, me vine a despedir, hoy es mi último día en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones en las que no estoy incluido, no se me dijeron y no pensaron si yo iba a aceptar o no”, comenzó diciendo Tito.

“Yo decidí no venir más al programa, agradezco a Gabriel que es el que paga el espacio en la radio y a la gente, hoy vine porque me quería despedir”, siguió.

“En mi vida personal y profesional siempre entro en cualquier lugar con un delantal blanco sin manchas y me voy hoy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron así que doy un paso al costado”, sumó dando a entender que había algo raro.

Justo en el momento en el que Speranza se despedía de su público al aire, uno de sus compañeros de estudio decidió tomar la palabra y decir: “Creo que él hace una interpretación particular de la situación”.

Entonces, el locutor siguió: “A nadie en ningún momento se le dijo que no seguiría en el programa. Pero como él tenía poco espacio…”, a lo que Tito enfurecido replicó: “No mientas, decí las cosas como son, si tenés huevos, decilo”.

La discusión siguió al aire pero fue levantado por el musicalizador del programa que subió el volumen de la música.

Tito Speranza terminó una carrera universitaria: "Un año duro en lo personal más allá de la pandemia"

Tito Speranza aprovechó el aislamiento por la cuarentena para seguir estudiando y poder recibirse a fin de año.

Después de tanto esfuerzo, el personal trainer y ex custodio de Ricardo Fort aprobó la última materia y se recibió de Técnico Superior en Periodismo Deportivo.

Tito se mostró orgulloso desde Instagram por este logro en un 2020 muy complicado por la pandemia.

"Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo", indicó en su posteo.

Y remarcó: "Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó".

"Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio", finalizó.