Karina Jelinek opinó de la condena de su ex, Leonardo Fariña

Karina Jelinek

Karina Jelinek se casó con Leonardo Fariña en un mega evento en Punta del Este en el que no faltaron famosos, deportistas y políticos. Pero el matrimonio no prosperó y se separaron en 2011.

Luego, Fariña fue acusado en el programa de Jorge Lanata por ser parte del lavado de dinero del gobierno de Cristina Kirchner, denominado “La ruta del dinero k”.

Esta semana el financista fue condenado a 5 años de prisión aunque le hubieran correspondido 8 pero le redujeron 3 por presentarse como arrepentido.

El ciclo de Ángel de Brito llamó a la modelo para saber qué pensaba al respecto. "Vi algo en Twitter, no tengo nada que decir al respecto. Hace diez años que no sé nada de él. Es algo que me provoca un mal recuerdo", le dijo Karina.

"Sos el único periodista que me escribe por este tema. No me gusta opinar de un ex, jamás. Ya pasó mucho tiempo. Yo tuve otros novios después de él. Imaginate", concluyó.