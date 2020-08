Antonio Laje criticó al Gato Sylvestre: “No te va a alcanzar la vida para disculparte con los argentinos que dieron la vida”

Laje

Antonio Laje le dedicó un segmento del noticiero “BDA”, que conduce por A24 y América, a su colega de C5N Gustavo "Gato" Sylvestre que desde su programa sorprendió con una importante crítica a los combatientes de Malvinas, que en 1982 fueron a pelear por la soberanía de nuestro país sobre las islas contra Inglaterra y lamentablemente, tras meses de combates y muchas muertes, volvieron con las manos vacías.

"Perdieron una guerra de forma cobarde", dijo el periodista de C5N generando una gran polémica en el país por lo que luego pidió disculpas. Laje, no dudó en responderle desde su espacio: “Lo que decis en la televisión es brutal, no hay lugar a equivocación, lo que dijiste es una barbaridad”.

“No hay ninguna disculpa posible de semejante cosa. Solo decir: ´me equivoqué de la primera a la última palabra, no sé qué me pasó, perdí…´ como Duhalde (que está semana dijo que habría un golpe de estado en el país y luego se retractó). ´Tuve una pérdida de tiempo´, un brote psicótico o algo. Por que no hay disculpa posible”, resaltó Antonio.

“Lo que decis en la televisión es brutal porque no está dirigida al general golpista o a los 2 o 3 generales golpistas, borrachos que manejaban el escritorio, no está dirigido ahí. Porque cuando uno quiere dirigir un mensaje a un personaje da los nombres: primero se tiene el suficiente valor para dar nombre y apellido. Si vos te referías al borracho de Galtieri o a Benjamín Menéndez das los nombres. Pero después no está dirigido ahí: está dirigido a los que fueron a pelear y como trabajo tenían defender y perdieron por cobardes”, agregó.

“Argentina perdió la guerra no por la cobardía sino por la valentía de los oficiales, soldados reconocida por los ingleses sistemáticamente. Jamás ellos se imaginaron que se iban a encontrar con los recursos cero que teníamos acá, contra el apoyo de Estados Unidos y Chile, jamás se imaginaron que se iban a encontrar con semejante resistencia. Sí, dirigidos por un borracho no tengas la menor duda”, sumó.

“Los que fueron oficiales y soldados con cero recurso lo único que pusieron es corazón y la inconsciencia que te da salir a defender a tu país, la inconsciencia bien dicho de que ni lo pensás porque si lo pensabas 10 segundos te paralizabas por el miedo porque no tenías abrigo provisiones, armamento y fueron igual”, explicó Laje sobre la valentía de los combatientes.