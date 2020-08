Gonzalo Costa reveló un dato desconocido de la relación entre Lizy Tagliani y Floppy Cucu

Gonzalo Costa

“Estoy bien, me costó estar bien, pasé por todas las etapas en esta pandemia”, aseguró Gonzalo Costa en una entrevista a “Espléndidos e infidentes”, que conducen Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino por la AM 990.

Entonces, el panelistas de “Intrusos”, América, no dudó en preguntarle por cómo está pasando este momento Lizy Tagliani, tras la muerte de Floppy Cucu su asistente y gran amiga. “Es una tragedia”, dijo y sumó “La Floppy era muy creyente y yo contectaba con ella desde ese lugar. Hay una historia en la Biblia de Enoc, y Enoc dice que Dios se lo llevó antes de tiempo para que no pase por el dolor de la muerte. La Floppy no pasó por el dolor de la muerte, la Floppy se fue”, sostuvo.

“La Floppy era una niña, un alma pura”, dijo y agregó: “solo vino a darnos alegría”. “Para todas fue muy difícil, ninguna se pudo despedir. Fue fuerte el día que se fue la Floppy… el día que se fue fui hasta la clínica, estuve mucho tiempo en la puerta. El señor de seguridad me decía que no me podía hacer pasar, pero le respondí que no quería pasar, quería despedirme de alguna manera”.

“Nosotras estamos solas siempre, por elección de vida estamos solas. No quería que la Lizy sintiera su soledad, entonces le mandé un mensaje ´estoy acá afuera´. Me quedé mucho tiempo, cuando salió para hacer los trámites, me puso el codo pero yo no puedo darle el codo, nos abrazamos”, contó.

“Es una enfermedad que la Floopy tenía que ni ella ni nadie sabía y se fue antes de sufrir el deterioro, el dolor físico, Dios se la llevó para que no pase el sufrimiento de la muerte”, repitió la humorista.

“A todos nos dejó tecleando, a todos nos dejó un lindo recuerdo. Era una persona buena, honesta. La Floppy cumplió su sueño que era estar en televisión y, la Floppy lo hubiera hecho gratis, pero Lizzy nunca se lo permitió. Nunca dejó que trabaje de onda, siempre le negoció un sueldo”, reveló sobre cómo cuidada y asesoraba la conductora del “Precio justo” a su gran amiga.