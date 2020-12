Belu Lucius contó la charla que tuvo con Andy Kusnetzoff cuando le preguntó al aire por Santiago Vázquez

Belu Lucius

Belu Lucius reveló que habló con Andy Kusnetzoff, tras su visita al programa "Podemos Hablar", Telefe, donde el conductor le preguntó al aire por la muerte de su amigo Santiago Vázquez.

El hermano de Nicolás falleció en 2016 por una muerte súbita en el Caribe cuando se encontraban de vacaciones con amigos y Belu estaba allí en el grupo.

"Siempre fue tan amoroso, fue una persona extremadamente maravillosa", indicó quebrada la influencer al aire. Y se lamentó no poder haber hecho nada por su amigo, pero sabe que así son las cosas y que "Santi nos cuida desde arriba".

Lo cierto es que en charla con el ciclo "Pasa Montagna", que conduce el periodista Pablo Montagna, Belu admitió que tuvo una charla con Andy por aquella pregunta que le hizo sobre Santiago.

"Tuvieron que parar la grabación porque yo era una catarata de lágrimas. Fue un poco brusco que pasáramos de un video de MasterChef a que me hagan una pregunta que nada tenía que ver. Nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así", contó Lucius.

Y cerró sobre el diálogo que tuvo con fuera de cámara por esa pregunta que la movilizó: "Si esto pasara en diez años, quizás actuaría diferente. Yo no sé si son las reglas del juego, porque para mí la tele es un trabajo y yo no cambio mi personalidad en la vida real, pero tuve una charla con Andy detrás de cámara porque fui partícipe de un momento muy triste de mi vida del que nunca hablé".