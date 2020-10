La bronca de Nacho Sureda tras ser eliminado de "Masterchef Celebrity": "Me agarraron de punto"

Nacho Sureda

Anoche Nacho Sureda se convirtió en el primer eliminado de "Masterchef Celebrity" luego de cometer un error imperdonable frente a los ojos del jurado. Si bien el desafío presentado podía ser fácil, tenía sus complicaciones para que el plato quedara perfecto.

En la gala de eliminación lo acompañaron Analía Franchín, Belu Lucius, Roberto Moldavsky, El Polaco, El Turco García y Rocío Marengo. Los siete concursantes debían preparar pasta casera con salsa a elección. El jurado italiano Donato De Santis se encargó de darles una clase para orientar a los cocineros y que se lucieran con sus platos.

Si bien el desempeño de Sureda fue bueno, el actor cometió un error que, el jurado no le pudo perdonar. Amasó y cortó una buena pasta y la acompañó con una salsa de finas hierbas. “Nacho, fue el día en el que mejor te vi posicionado, desde el principio. Lograste una pasta correcta, pero cometiste errores insalvables", señaló Germán Martitegui.

"Mucha gente dice ‘no se ve qué pasará dentro de esa cocina’ porque tiene las puertas cerradas y no sabés lo que está pasando. Pero esta es una cocina abierta y yo vi lo que hiciste: serviste los fideos que comimos con la mano. Fue un gran intento logrado de cocinar mejor, y tuviste un error que es grosero”, continuó el jurado.

Por tal motivo, finalmente fue él quien debió abandonar el programa y se manifestó orgulloso por su paso por el certamen. “Me voy con la frente en alto, sabiendo que di todo lo que podía y puse mi amor y mi empeño", indicó el actor.

Pero luego, en un live con Flor Vigna, Sureda hizo su descargo y apuntó contra el jurado: "Me agarraron de punto... Estuve flojo, venía desconcentrado" dijo, además el actor contó cuáles son sus sensaciones tras ser eliminado: "Estoy ahí, me fui angustiado, me pegó un bajoncito".

También señaló que se encariñó con sus compañeros: "Te pega, te encariñás" y destacó a Fede Bal y al Polaco cómo sus compinches por ser de la misma generación.

Por último, dijo que le gustaría volver y que espera tener "la posibilidad de reingresar a Masterchef Argentina con un repechaje".