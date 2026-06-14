Trueno, Bizarrap y Nicki Nicole despidieron a Lucas Vignale, el director de videoclips que murió junto a Gaspi

Cerró con un homenaje que resume el sentimiento colectivo: "Hasta siempre amigo. Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables". Cada mensaje refleja la huella que Vignale dejó en la música y en quienes tuvieron la fortuna de trabajar junto a él.

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Quién era Gaspi, el youtuber que perdió la vida en el terrible accidente junto a Lucas Vignale en Río de Janeiro

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, dejó una marca profunda en el universo digital. El influencer argentino, de apenas 23 años, perdió la vida este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Gaspi había conseguido reunir una comunidad inmensa de seguidores gracias a su estilo irreverente y descontracturado, que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de YouTube y de las redes sociales en Argentina.

Con un micrófono negro sostenido con cinta adhesiva y conectado a su cámara, recorría las calles improvisando entrevistas en las que lanzaba preguntas incómodas, polémicas y muchas veces desopilantes. Esa forma tan particular de interactuar con desconocidos se viralizó y lo llevó a alcanzar millones de reproducciones.

Ese mismo perfil provocador también le generó conflictos. En varias ocasiones, algunos de sus videos fueron eliminados de YouTube por el contenido o por situaciones que se daban durante sus recorridas. Entre 2024 y 2025 su popularidad creció aún más al participar de La Velada del Año V, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde compartió escenario con referentes del streaming y la creación de contenidos en español.

Su crecimiento sostenido lo había convertido en uno de los creadores argentinos con mayor proyección internacional, especialmente entre los jóvenes que seguían con atención cada una de sus publicaciones y apariciones.

La noticia de su fallecimiento en el accidente aéreo en Río de Janeiro generó de inmediato una ola de mensajes de dolor en las redes sociales. Miles de seguidores, colegas y referentes del mundo digital expresaron su tristeza por la partida de uno de los influencers más populares de los últimos años.