Trump ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz alcanzado con Irán

“¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió.

El anuncio representa un cambio drástico en la situación del Golfo Pérsico, uno de los puntos más sensibles para el comercio energético internacional.

Irán confirmó que el acuerdo se firmará en Suiza

Desde Teherán también ratificaron el avance de las negociaciones. El viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, confirmó que ambas partes firmarán el borrador final del memorando de paz el 19 de junio.

La información fue difundida por la agencia semioficial iraní Tasnim.

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Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, uno de los principales mediadores junto con Qatar, detalló que Estados Unidos e Irán acordaron un “cese inmediato y permanente de las operaciones militares”.

La mediación de Pakistán y Qatar fue clave

Las negociaciones se intensificaron durante las últimas semanas con la intervención diplomática de Pakistán y Qatar, que acercaron posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto.

“Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera”, sostuvo Trump.

Además, señaló que una vez firmado el acuerdo se procederá a la remoción de minas y se normalizará el tránsito marítimo.

“Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes para la remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo”, afirmó.

Qué contempla el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, el entendimiento incluirá el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

Trump también sostuvo que las inspecciones sobre el programa nuclear iraní serán “rigurosas”, aunque evitó brindar detalles sobre el mecanismo que se implementará.

Además, indicó que las sanciones económicas contra Teherán podrían levantarse, aunque aclaró que la decisión dependerá del comportamiento del régimen iraní. “Ya veremos cómo se comportan”, señaló.

En relación con el material nuclear iraní, el presidente estadounidense aseguró que no existe urgencia para retirarlo.“Obtendremos el polvo nuclear más tarde o cuando estemos listos para ir y hacerlo. Diría que en uno o dos meses, no hay prisa”, concluyó.