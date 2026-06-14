"Vos jugaste conmigo": el explosivo cara a cara entre Luana y Zunino en Gran Hermano

En la cena de nominados de este domingo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana y Zunino volvieron a protagonizar un cruce cargado de tensión.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La cena de nominados de Gran Hermano volvió a encender la tensión entre ambos. Luana lo acusó de usar a las mujeres para su juego y Zunino respondió sin filtro.
En la cena de nominados de este domingo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana y Zunino volvieron a protagonizar un cruce cargado de tensión.
Todo comenzó cuando Campanita expresó que prefería que Zunino dejara la casa porque “no hace nada solo, aparte de los shippeos”. La respuesta del participante no tardó en llegar: "Lo de Nenu no es solamente un shippeo, a mí Nenu me gusta de verdad".
La escena se volvió más incómoda cuando Luana tosió de manera intencional y lanzó: "Ay, me ahogué". Santiago del Moro intervino enseguida: "Luana, ¿te atragantaste recién?". Ella, con ironía, retrucó: "La lechuga me hizo atragantarme con lo que dijo".
Luego, agregó: "Me pareció que ya lo había escuchado antes. Creo que me lo dijo a mí. ¿Me lo dijiste a mí? ¿Te acordás cuando me lo decías a mí? Repite siempre lo mismo con todas".
La participante también dejó en claro su postura sobre Zunino: "Es muy triste decirlo, porque yo lo quiero un montón, pero siento que acá en la casa lo único que hizo fue escudarse atrás de las mujeres, y obviamente me incluyo, y estaría buenísimo saber cuál es su juego aparte de ese, porque creo que no tiene otro más que shippear y que jugar, digamos, con las mujeres. ¿Qué otra cosa hace? O sea, yo no veo que haga otra cosa, realmente".
Zunino respondió entre risas: "Me río porque siempre dice que me escondo atrás de las mujeres y se está subestimando a ella misma, porque si ella permitió eso, o sea, se está subestimando a ella".
El intercambio siguió con frases directas. Luana le dijo: " A mí me gustabas en serio. Vos jugaste conmigo". Y Zunino retrucó: "Sí, mientras tiroteás a toda la casa".
Por último, el participante intentó defenderse: "Sinceramente, que yo no uso a ninguna mujer, creo que en todo caso la mujer quizás me puede llevar a...". Del Moro completó: "¿Te usan a vos?". A lo que Zunino aclaró: "No, no, pero en el sentido de que quién soy yo para usar a una mujer".
Este jueves Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a regalar un momento cargado de tensión y sorpresa. Luana, con gesto pícaro, decidió poner en evidencia a Zunino y a Nenu López frente a Santiago del Moro. Con una frase directa, lanzó: "Tiene novia nueva".
El conductor, atento al comentario, reaccionó de inmediato y preguntó: "Escuchame, ¿tenés novia nueva?". Luana ratificó: "Sí, tiene". Fue entonces cuando Zunino blanqueó la situación con claridad: "Estoy saliendo con Nenu ahora".
La escena se volvió aún más divertida gracias a Campanita, que no dejó pasar la oportunidad de sumar humor: "¿Saliendo? ¿Pero a dónde salen? Porque aquí se quedan en la casa. Saliendo es ir al cine, a ir a un restaurante".
Del Moro quiso escuchar la versión de Nenu y le preguntó directamente: "A ver, Nenu. ¿Está con Zunino?". La bailarina, tímida y tapándose la boca, respondió: "Sí, nos estamos conociendo".
Acto seguido, aclaró con sinceridad: "Perdón que hable así, pero se me rompió un diente. No puedo hablar, Santi. Justo hoy no puedo hablar". Y reconfirmó el vínculo: "Pero sí, estamos conociéndonos, obvio".