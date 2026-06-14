"Vos jugaste conmigo": el explosivo cara a cara entre Luana y Zunino en Gran Hermano

La participante también dejó en claro su postura sobre Zunino: "Es muy triste decirlo, porque yo lo quiero un montón, pero siento que acá en la casa lo único que hizo fue escudarse atrás de las mujeres, y obviamente me incluyo, y estaría buenísimo saber cuál es su juego aparte de ese, porque creo que no tiene otro más que shippear y que jugar, digamos, con las mujeres. ¿Qué otra cosa hace? O sea, yo no veo que haga otra cosa, realmente".

Zunino respondió entre risas: "Me río porque siempre dice que me escondo atrás de las mujeres y se está subestimando a ella misma, porque si ella permitió eso, o sea, se está subestimando a ella".

El intercambio siguió con frases directas. Luana le dijo: " A mí me gustabas en serio. Vos jugaste conmigo". Y Zunino retrucó: "Sí, mientras tiroteás a toda la casa".

Por último, el participante intentó defenderse: "Sinceramente, que yo no uso a ninguna mujer, creo que en todo caso la mujer quizás me puede llevar a...". Del Moro completó: "¿Te usan a vos?". A lo que Zunino aclaró: "No, no, pero en el sentido de que quién soy yo para usar a una mujer".

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Qué confesión hizo Nenu López tras la confirmación del romance con Zunino en Gran Hermano

Este jueves Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a regalar un momento cargado de tensión y sorpresa. Luana, con gesto pícaro, decidió poner en evidencia a Zunino y a Nenu López frente a Santiago del Moro. Con una frase directa, lanzó: "Tiene novia nueva".

El conductor, atento al comentario, reaccionó de inmediato y preguntó: "Escuchame, ¿tenés novia nueva?". Luana ratificó: "Sí, tiene". Fue entonces cuando Zunino blanqueó la situación con claridad: "Estoy saliendo con Nenu ahora".

La escena se volvió aún más divertida gracias a Campanita, que no dejó pasar la oportunidad de sumar humor: "¿Saliendo? ¿Pero a dónde salen? Porque aquí se quedan en la casa. Saliendo es ir al cine, a ir a un restaurante".

Del Moro quiso escuchar la versión de Nenu y le preguntó directamente: "A ver, Nenu. ¿Está con Zunino?". La bailarina, tímida y tapándose la boca, respondió: "Sí, nos estamos conociendo".

Acto seguido, aclaró con sinceridad: "Perdón que hable así, pero se me rompió un diente. No puedo hablar, Santi. Justo hoy no puedo hablar". Y reconfirmó el vínculo: "Pero sí, estamos conociéndonos, obvio".