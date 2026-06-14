En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Madres De Plaza De Mayo
Redes sociales

El mensaje de Cristina Kirchner en homenaje a Taty Almeida

La expresidenta despidió a la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora con una publicación en sus redes sociales. Taty Almeida murió este domingo a los 95 años.

Banner Seguinos en google DESK
El mensaje de Cristina Kirchner en homenaje a Taty Almeida

El mensaje de Cristina Kirchner en homenaje a Taty Almeida
Leé también A los 95 años, murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Murió Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo

A través de una publicación en sus redes sociales, la exmandataria compartió una fotografía de Almeida y le dedicó un breve pero emotivo mensaje.

“Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”, escribió Cristina Kirchner.

el-posteo-que-publico-cristina-fernandez-de-kirchner-en-homenaje-a-taty-almeida-foto-x-cfkargentina-

El conmovedor comunicado de Madres de Plaza de Mayo

Por su fallecimiento, Madres de Plaza de Mayo compartió un sentido comunicado: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo, también expresó su dolor por la muerte de Taty Almeida y destacó el legado que deja una de las principales referentes de los derechos humanos en la Argentina.

“Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara”, manifestó Carlotto.

taty almeida

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Madres De Plaza De Mayo
Notas relacionadas
A un año de la condena contra Cristina Kirchner, militantes se concentraron en San José 1111
A un año de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, el PJ organiza una conferencia en el Senado y actividades en San José 1111
Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte para frenar el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar