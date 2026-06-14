El mensaje de Cristina Kirchner en homenaje a Taty Almeida

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo, también expresó su dolor por la muerte de Taty Almeida y destacó el legado que deja una de las principales referentes de los derechos humanos en la Argentina.

“Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara”, manifestó Carlotto.