La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a Taty Almeida, histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien murió a los 95 años tras permanecer internada durante tres semanas en el Hospital Italiano.
La expresidenta despidió a la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora con una publicación en sus redes sociales. Taty Almeida murió este domingo a los 95 años.
El mensaje de Cristina Kirchner en homenaje a Taty Almeida
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a Taty Almeida, histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien murió a los 95 años tras permanecer internada durante tres semanas en el Hospital Italiano.
A través de una publicación en sus redes sociales, la exmandataria compartió una fotografía de Almeida y le dedicó un breve pero emotivo mensaje.
“Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”, escribió Cristina Kirchner.
Por su fallecimiento, Madres de Plaza de Mayo compartió un sentido comunicado: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”.
Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo, también expresó su dolor por la muerte de Taty Almeida y destacó el legado que deja una de las principales referentes de los derechos humanos en la Argentina.
“Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara”, manifestó Carlotto.