Tragedia en la televisión: murió una famosa cocinera a los 46 años

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Sandra respondió con la misma ternura que caracterizaba sus publicaciones.

"Gracias, amor. Te amo muchísimo más. Amén. Dios así lo permita", contestó.

Nadie imaginaba que esas serían algunas de las últimas palabras públicas de la conductora.

La noticia comenzó a circular pocas horas después y generó una verdadera conmoción. La chef, muy querida por el público hondureño, había construido una extensa trayectoria en televisión, convirtiéndose en una figura familiar para miles de hogares.

Según relató posteriormente su esposo, durante la tarde Sandra comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un centro médico privado para recibir atención.

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De acuerdo con su versión, durante la consulta médica recibió una inyección en la zona de la nuca y, poco después, manifestó sentir una especie de descarga eléctrica que recorrió su cuerpo.

A partir de ese momento, su estado se agravó rápidamente. Los profesionales intentaron estabilizarla y posteriormente fue derivada de urgencia a otro centro asistencial. Sin embargo, cuando llegó al segundo hospital ya no presentaba signos vitales.

Por estas horas, las circunstancias exactas de su fallecimiento continúan bajo investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar oficialmente qué ocurrió durante sus últimas horas.

Mientras tanto, familiares, colegas y seguidores intentan asimilar una pérdida tan repentina como inesperada.

La conmoción es aún mayor porque apenas un día antes Sandra había compartido una publicación agradeciendo el cariño del público que la acompañó durante años.

"Cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón", escribió.

También había destacado que una de las mayores alegrías de su vida era ver a las personas reunidas alrededor de una mesa compartiendo una comida.