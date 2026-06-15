Gran Hermano: Santiago del Moro hizo una pregunta y desató un escándalo entre Sol y Charlotte Caniggia

La discusión se intensificó cuando Yanina Zilli expresó su fastidio: "Mucho bla bla". Solange replicó: "Mucho bla bla de todos" y minutos después agregó: "Están muy pendientes de lo que yo hago".

Por último, Solange cerró con una crítica hacia el grupo: "La verdad que no le pusieron ganas, no le pusieron ganas, el Big hasta los sancionó quitándoles menos tiempo, porque no había ganas de ensayar".

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Qué desesperado pedido hizo Cinzia en Gran Hermano tras quebrarse por Sol Abraham

Cinzia Francischiello no soportó más los comentarios de sus compañeros en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sobre su vínculo con Sol Abraham y decidió enfrentarlos con un descargo cargado de emoción y enojo.

"Sol es mi amiga, la adoro. Nosotras tenemos un juego, una alianza desde el primer día. Uno no escoge las afinidades ni a quién quiere. Si quieren que les de el gusto, se los voy a dar. Me tienen podrida con la maldita palabra de perrito faldero", comenzó la venezolana.

Con la voz quebrada, defendió el valor de la amistad y lo que significa para ella: "¿Saben qué? Les doy el gusto, búrlense de mí todo lo que quieran pero les voy a decir algo: para mí la amistad es ponerle la corona a la otra. Es aplaudir cuando tu amiga hace las cosas bien y a veces preferir que le vaya bien al otro y que no te vaya bien a vos. Eso para mí es la amistad que lo aprendí de mi mamá que es una guerrera en la vida y me inspira y me rodié en mi vida de mujeres guerreras y por eso me siento a gusto cuando veo a mujeres brillar". Además, mencionó a otras participantes: "No me pasó nada más con Sol, me pasó con Danelik, me pasa con Luana, me pasa con Campanita que te he halagado un montón de veces".

La frase que más la irrita volvió a aparecer en su discurso: "Yo no vine a Gran Hermano para que estén diciendo que soy perrito faldero de nadie así que métanse sus palabras de mier.. por donde más les quepa porque me tienen podrida. Y si lo quieren seguir diciendo díganlo hasta el cansancio porque no me interesa. No me importaba pero ya después de tres meses me hirieron".

Finalmente, Cinzia cerró su descargo con dureza y reafirmando su lugar en el juego: "No me importa tener más la careta de que no me afecta, sí me afecta. Hoy me merezco estar en este en el lugar que estoy por mí misma. Me tienen podrida con su maldita palabra de perrito faldero que inventaste vos Andrea (del Boca). Mi amiga es reina y la protagonista en mi vida soy yo y estoy acá porque me lo merezco. Yo no soy hija de mamá y papá, yo también no tuve para comer, así que váyanse a la mier.. no me importa".